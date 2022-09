Quali sono i paesi in cui votare è obbligatorio e l’astensione non esiste

Alle ultime elezioni si è registrato un dato record, in negativo: appena il 64% degli italiani aventi diritto sono andati a votare. Dunque, l’astensionismo ha trionfato ancora, ma ci sono alcuni paesi in cui votare è obbligatorio, sia in Europa sia negli altri continenti. Ecco quali sono.

I paesi in cui votare è obbligatorio in Europa

In alcuni paesi europei votare è obbligatorio e se non si rispetta l’obbligo si possono avere ripercussioni legali. Tra i paesi europei dove il voto è obbligatorio sono tre ci sono la Grecia, il Lussemburgo e il Belgio. In Lussemburgo l’obbligo diventa più gestibile, vista la popolazione minima, infatti ad oggi è l’unico Paese in cui viene rispettato appieno l’obbligo.

Per quanto riguarda la Grecia qui c’è una sorta di obbligo formale che non viene rispettato da tutta la popolazione e che non prevede sanzioni legali. Discorso completamente opposto per il Belgio visto che in questa nazione vige l’obbligo di voto più antico al mondo. Chi non lo rispetta potrebbe essere soggetto a penalizzazioni pesanti, come la limitazione della possibilità di lavorare nel settore pubblico.

Altri paesi nel mondo dove si è soggetti a sanzioni se non si vota

Ci sono alcune situazioni particolari in determinati paesi in cui votare è obbligatorio. Un primo caso, anche se molto estremo, è rappresentato dalla Corea del Nord. In questo paese asiatico tutti i cittadini sopra i 17 anni sono obbligati a recarsi alle urne. Qui si può trovare sulla scheda il nome di un solo candidato, che va sbarrato se si vuole esprimere un voto contrario. In un regime di questo tipo, ci sono conseguenze disastrose per chi pratica l’astensionismo anche se alla fine le elezioni sono solo un metodo per censire la popolazione e non uno strumento della democrazia.

Anche in Australia è obbligatorio votare. Chi non rispetta questo voto può ricevere una sanzione che va da 20 a 80 dollari australiani. Tuttavia, si può presentare ricorso e contestare la multa se si giustifica il proprio astensionismo con una ragione valida. Infine, in Brasile c’è l’obbligo di votare, ma chi non lo rispetta riceve una multa quasi simbolica: circa 3,51 reales, l’equivalente di 70 centesimi. Comunque, chi non va a votare per più di tre volte può avere ulteriori conseguenze e incontrare difficoltà quando deve rinnovare passaporto e carta d’identità.