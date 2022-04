Quali sono i gelati ritirati dal commercio per ossido di etilene?

A causa della presenza di livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge, alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s sono stati ritirati dal commercio. Ma quali sono i gelati oggetto di richiamo che assolutamente non bisogna consumare? E che cosa è l’ossido di etilene?

Gelati ritirati dal commercio per livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge

A causa della presenza di livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge in uno degli ingredienti usati per la loro preparazione, alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s sono stati ritirati dai negozi e dai banchi frigo dei supermercati. Sono state proprio le catene come Coop Decò, Unes e Iper, che vendono i prodotti in questione, a lanciare l’allerta alimentare.

Questi hanno ricevuto l’avviso, datato 8 aprile, della società che produce e commercializza i gelati per conto di Mars Italia S.p.A. Mars Wringley Confectionery France ha comunicato che i livelli di ossido di etilene (ETO) erano superiori a quelli indicati dalla normativa europea. In particolare, nella farina di semi di carrube, uno degli ingredienti utilizzati per la produzione di gelati. I lotti ritirati e da non consumare sono:

l Twix Ice Bar venduto in confezioni singole da 40 grammi. Con il termine minimo di conservazione fissato al 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

Il Twix Ice Bar venduto in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno. Con termine minimo di conservazione al 31/04/2022 e al 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

Il Bounty Ice Bar, venduto in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno. Con termine minimo di conservazione al 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

Il M&M’s Choco Ice Bar, venduto in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno. Con termine minimo di conservazione fissato al31/05/2022 (EAN 5000159500678).

Mars precisa che analoghi prodotti con date di scadenza differenti rispetto a quelle indicate, così come altri gelati prodotti e commercializzati dal gruppo, non sono oggetto di richiamo.

I test effettuati dal fornitore

“Mars è stata informata della presenza di ossido di etilene (ETO) in uno degli ingredienti utilizzati nella fabbrica di gelati in Francia in livelli superiori a quelli consentiti dalla legge europea; tali rilievi sono emersi a seguito di ulteriori test effettuati dal fornitore di materia prima, su richiesta delle autorità francesi in seguito alla medesima problematica riscontrata la scorsa estate. Segnaliamo che il livello di ETO rilevato non è dannoso per la salute e che l’ingrediente interessato è relativo alla produzione 2020 e 2021. Trattandosi pertanto di produzioni e consegne datate indietro nel tempo, ci aspettiamo che i prodotti siano stati verosimilmente già venduti ai consumatori e/o consumati” spiegano dall’azienda, aggiungendo che “Le date di scadenza sono comunque prossime per cui è molto improbabile, essendo lotti prodotti nel 2020-2021, che qualche consumatore possa avere ancora il prodotto conservato nel proprio congelatore”.

Cos’è l’ossido di etilene

L’ossido di etilene è un disinfettante gassoso, utilizzato a livello industriale per la sua capacità di inibire e uccidere batteri, funghi e virus. Queste sue proprietà lo hanno reso, in campo alimentare, un’alternativa alla pastorizzazione. Soprattutto per gli alimenti termolabili, quelli cioè che risentono delle alte temperature del processo di pastorizzazione.

All’interno della Comunità Europea, l’utilizzo dell’ossido di etilene nell’industria alimentare è vietato dal 1991 e nel 1994 l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato questa sostanza come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione, in quanto in grado di determinare un aumento dell’incidenza di linfomi e leucemie. La Commissione ha dunque chiarito che il limite massimo di ossido di etilene tollerato negli additivi è di 0,1 mg/kg.