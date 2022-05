Qualcosa di speciale, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film

Jennifer Aniston ed Aaron Eckhart sono i protagonisti di Qualcosa di speciale, in onda questa sera, martedì 3 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Brandon Camp e uscito nelle sale nel 2009, il film racconta la storia di un autore che, rimasto vedovo, si trasforma in un guru dell’elaborazione del lutto grazie a un manuale. Ma sarà un nuovo amore a fargli capire davvero come riuscire a rimarginare le ferite.

Qualcosa di speciale: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Qualcosa di speciale: la trama

Ryan Burke è un uomo di mezz’età che, dopo aver perso la moglie in un tragico incidente automobilistico, decide di scrivere e pubblicare un libro dove spiega come poter affrontare e superare il trauma. Nato come uno stratagemma per metabolizzare il dolore, il manuale diventa, nel giro di poco tempo, un vero e proprio bestseller, procurandogli successo e ammirazione da parte di pubblico e critica e trasformandolo in un esperto in materia. Durante un viaggio di lavoro a Seattle, in occasione di uno dei tanti seminari in cui entra in contatto coi lettori per parlare con loro e aiutarli a gestire la sofferenza, incontra Eloise Chandler, una fioraia che, dopo anni di delusioni sentimentali, ha deciso di non lasciarsi più coinvolgere in nessun tipo di relazione.

Ma il destino non sembra essere d’accordo con lei e, tra i due, scocca la scintilla. Non sarà, tuttavia, una storia semplice: mentre Ryan, davanti a questa nuova parentesi, si troverà a fare i conti con un lutto che non ha mai davvero superato, Eloise faticherà a lasciarsi andare per paura di soffrire. Sarà l’amore a spingerli oltre quel limite che hanno paura di valicare, convincendoli a lasciarsi il passato alle spalle e a concedersi un’occasione per riappropriarsi della felicità perduta.

Qualcosa di speciale: il cast

Accanto a Jennifer Aniston ed Aaron Eckhart nei panni di Eloise e Ryan, nel cast del film troviamo anche Dan Fogler (Lane Marshall), Judy Greer (Marty), Martin Sheen (il suocero di Ryan), Frances Conroy (la madre di Eloise), Joe Anderson (Tyler) e John Carroll Lynch (Walter).

Qualcosa di speciale: cinque curiosità sulla pellicola

1) Qualcosa di speciale: valzer di titoli

Nella versione originale, prima di arrivare al titolo definitivo, Love Happens, sono state prese in esame diverse proposte, tra cui Brand New Day e Travelling.

2) Qualcosa di speciale: Jennifer e i suoi cloni

Nelle scene girate a Seattle, Jennifer Aniston non è mai stata materialmente presente sul set. Così, ogni volta che il suo personaggio era richiesto in una delle sequenze in cui viene mostrata la città dove si sviluppa la storia, è stata adoperata una sua controfigura.

3) Qualcosa di speciale: tra fiori e biancheria intima

Anche la bottega di Eloise, in realtà, non è un negozio di fiori. Si tratta, infatti, di un rivenditore di biancheria intima di Vancouver.

4) Qualcosa di speciale: un look tutto italiano

Nella scena in cui Ryan presenta il suo libro a Seattle, Eckhart indossa un outfit tutto made in Italy: il completo è firmato Ermenegildo Zegna, mentre le scarpe sono Gucci.

5) Qualcosa di speciale: incassi niente male

A fronte di un budget di 18 milioni di dollari, Qualcosa di speciale ha incassato complessivamente 36.088.028 milioni di dollari. E, nel suo weekend di apertura, si è aggiudicato un quarto posto dietro a I Can Do Bad All By Myself, The Informant e Piovono polpette.