Qixi, oggi si celebra il San Valentino cinese: storia e tradizione

Giovedì 4 agosto 2022 in Cina si celebra il Qixi, chiamato anche Settima Sera, oppure Festa del Doppio Sette (perché si svolge nel settimo giorno del settimo mese secondo il calendario cinese). Per molti versi si può paragonare al nostro San Valentino, ma per il popolo cinese questa ricorrenza ha un significato che nulla ha a che fare con la religione o con i santi.

Qixi: come si festeggia il San Valentino cinese

In generale, la tradizione vuole che le coppie cinesi si vedano e vadano a mangiare qualcosa insieme al ristorante scambiandosi dei regali. Patrimonio Culturale Nazionale del Consiglio di Stato Cinese dal 2015, le usanze del Qixi cambiano da regione a regione e da zona a zona.

Nelle realtà rurali, si organizza per esempio una gara di tessitura tra le ragazze in età da matrimonio. L’obiettivo è quello di riuscire a ricamare fiori e animali nel più breve tempo possibile e nei migliori modi. Nei villaggi, le donne pregano la protagonista della leggenda per trovare l’amore e, mentre intonano dei canti tradizionali, offrono tè, fiori, vino, frutta e noci.

In realtà, il Qixi non è l’unica festa degli innamorati. I cinesi festeggiano anche il 14 febbraio e il 20 maggio.

La leggenda dietro la tradizione

Le leggenda dietro questa festività riguarda il giovane mandriano Niu Lang, rimasto orfano dopo aver perso i genitori. Il giovane con il fratello e il fratellastro, che però lo maltrattano e lo cacciano di casa. Per strada, incontra un vecchio contadino in difficoltà che si rivela in realtà una divinità. Senza saperlo, il giovane lo aiuta, curando una sua mucca celeste, e la divinità gli presenta una fata, Zhi Nu.

I due si innamorano, scendono sulla Terra e hanno due figli. Il Re del Paradiso riporta la fata in cielo e il mandriano decide di cercarla a dorso della mucca che aveva salvato con i suoi due figli. Per aiutarlo, la Regina del Paradiso crea un fiume di stelle tra di loro, l’odierna Via Lattea. Alla fine, si raggiunge un compromesso: i due si rivedono una sera all’anno, nel giorno del Qixi, diventando così le stelle Altair e Vega.