Qatargate, tutti i nomi coinvolti nello scandalo corruzione

Sacchi pieni di banconote, telefoni e computer sequestrati, accuse formali di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. Quello che è già stato definito il peggior scandalo che abbia mai travolto il parlamento europeo ha scosso la politica tra Bruxelles e Strasbugo, con diversi nomi finiti nel mirino della polizia belga e italiana. L’ipotesi è che gli indagati abbiano incassato soldi e regali per influenzare le decisioni del europarlamento riguardo al Qatar. Non si sa ancora se solo in materia di diritti dei lavoratori e di immagine da ripulire per il Mondiale 2022 o se anche in tema di trasporto aereo, con il pesante accordo sulla liberalizzazione dei voli che guarda caso ora è stato sospeso. Ma chi sono di preciso le persone coinvolte? Per non perdersi nei vari sviluppi, ecco il quadro attuale.

Eva Kaili

Greca, ex vicepresidente del parlamento europeo, appena rimossa dal suo ruolo. Stato investigativo: Incriminata dalla polizia belga. Si trova ancora nel carcere di Bruxelles.

Alessandro Kailis

Padre di Eva Kaili. Arrestato ma poi rilasciato dalla polizia belga.

Francesco Giorgi

Partner di Kaili e consigliere per il Medio Oriente e il Nord Africa dell’eurodeputato Andrea Cozzolino: è stato imprigionato e accusato dalla polizia belga.

Pier Antonio Panzeri

Ex eurodeputato italiano e presidente dell’Organizzazione non governativa Fight Impunity. Stato investigativo: incriminato dalla polizia belga.

Maria Colleone

Moglie di Pier Antonio Panzeri: è stata arrestata dalla polizia italiana.

Silvia Panzeri

Figlia di Pier Antonio Panzeri, anche lei arrestata in Italia.

Luca Visentini

Segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati, è stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia belga.

Assistente dell’eurodeputata Marie Arena

Stato delle indagini: l’ufficio dell’assistente è stato sigillato dalla polizia. Arena non è stata interrogata, ma si è dimessa dalla carica di presidente della sottocommissione per i diritti umani del parlamento.

Marc Tarabella

Vicepresidente della delegazione del parlamento europeo per le relazioni con la penisola arabica. La sua casa è stata perquisita dalla polizia belga. Si è autosospeso dal gruppo dei Socialisti e Democratici.

Niccolò Figà-Talamanca

Direttore generale della Ong Non c’è pace senza giustizia. Accusato dalla polizia belga.