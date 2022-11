Qatar, gli Usa ai Mondiali con il logo arcobaleno

Gli Stati Uniti hanno svelato nelle scorse ore la versione arcobaleno del proprio logo. La scelta non è casuale ed è arrivata a pochi giorni dal via ufficiale dei Mondiali in Qatar. E così gli Usa si schierano apertamente al fianco della comunità Lgbtq+, che ormai da mesi ha gli occhi puntati verso il Paese arabo, dove è ancora ritenuta illegale ogni attività omosessuale. Lo stemma della nazionale americana avrà i colori simbolo della lotta per i diritti civili. Questa versione sarà stampata e mostrata in tutte le strutture che ospiteranno calciatori e staff e in cui gli Stati Uniti si alleneranno. Nelle maglie da gara, invece, dovrebbe restare il logo classico. Nelle scorse ore aveva fatto discutere la scelta del capitano francese Hugo Lloris di non indossare la fascia da capitano arcobaleno.

Il ct Berhalter: «C’è molto lavoro da fare»

L’annuncio negli Stati Uniti è stato dato lunedì scorso e ha riscosso un fragoroso applauso dalla comunità Lgbtq+. A commentare è stato l’allenatore Gregg Berhalter, che guiderà la spedizione americana in terra qatariota. «Quando siamo sulla scena mondiale e quando ci troviamo in un luogo come il Qatar, è importante portare consapevolezza su questi problemi ed è di questo che si tratta Be the Change», ha spiegato. «Riconosciamo che il Qatar ha fatto passi da gigante e ci sono stati molti progressi, ma c’è ancora del lavoro da fare». Gli Usa debutteranno contro il Galles lunedì 21 alle ore 20 (ora italiana). Domenica, invece, la manifestazione si aprirà ufficialmente alle 16 con Qatar-Ecuador.

Il portiere Sean Johnson: «Siamo orgogliosi»

Anche l’estremo difensore Sean Johnson ha parlato del logo arcobaleno durante un’intervista a Sports Illustrated. Ha prima spiegato che la squadra «crede nell’inclusività» e che vuole continuare a pensare ai temi sociali nonostante l’aspetto sportivo della manifestazione. Poi ha sottolineato ancora che l’iniziativa si rifà «al Be the Change», il movimento creato nel 2020 per sensibilizzare sui diritti civili, nato dopo l’uccisione di George Floyd. «Questa è un’iniziativa di cui siamo davvero orgogliosi», ha spiegato Johnson, «e continueremo a lavorare per avere un impatti con la nostra presenza anche qui in Qatar».