Qatargate, avviata la procedura di revoca dell’immunità di Cozzolino e Tarabella

Roberta Metsola, la presidente del Parlamento europeo, ha avviato la procedura d’urgenza con cui chiedere la revoca del’immunità di due membri del Parlamento europeo. La richiesta è stata redatta all’interno del processo Qatargate e riguarda, secondo fonti interne, gli eurodeputati Andrea Cozzolino del Pd e Marc Tarabella di S&D. Non c’è ancora l’ufficialità ma dovrebbero essere loro, secondo quanto filtra da Bruxelles, i due membri del Parlamento coinvolti. Si saprà ufficialmente soltanto tra due settimane. Lunedì 16 gennaio, infatti, Metsola annuncerà i nomi durante la seduta d’apertura della plenaria.

La presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, ha dichiarato: «Fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo a garantire che non ci sia impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e faremo di tutto per combatterla». Sulla procedura di revoca dell’immunità, invece, l’unico commento è stato affidato a un portavoce della Procura di Bruxelles: «Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l’immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni».

La procedura è stata avviata dopo la richiesta delle autorità giudiziarie belghe. A confermarlo è stata poi la stessa Metsola su Twitter. A condurre l’inchiesta è il giudice istruttore Michael Claise. Tutto è partito lo scorso 9 dicembre, con l’arresto di quattro persone: Antonio Panzeri, l’ex vice presidente dell’europarlamento Eva Kaili, l’assistente di Cozzolino Francesco Giorgi e il numero uno della Ong No Peace Without Justice Niccolò Figà-Talamanca.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.

There will be no impunity. None.

— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023