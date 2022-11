Qatar, grossi rischi per la privacy nelle app del Mondiale

Non un buon inizio. Già ampiamente criticato per la scarsa tutela dei diritti civili, per le condizioni in cui ha fatto sgobbare e morire i lavoratori migranti che hanno tirato su gli stadi e per il modo poco trasparente con cui ha ottenuto l’assegnazione del Mondiale 2022, ora il Qatar è finito nel mirino anche per una delicata questione di privacy. Sotto la lente d’ingrandimento stavolta sono finite le app della Coppa del Mondo, che rappresenterebbero un enorme rischio per i dati degli utenti. Ecco perché le autorità europee hanno mandato un messaggio ai tifosi: non scaricatele.

Viene registrato quale numero effettua le chiamate

Come raccontato da Politico, sono stati un po’ tutti i regolatori europei in materia di protezione dei dati a mettere in guardia sui pericoli provocati dalle app ai visitatori del Paese ospitante il Mondiale, con il commissario tedesco che è stato l’ultimo in ordine di tempo a lanciare l’allarme: «Queste applicazioni vanno molto oltre rispetto a quanto indicato dalle informative sulla privacy». Una in particolare «registra con quale numero viene effettuata una telefonata», mentre l’altra «impedisce al dispositivo su cui è installata di entrare in modalità di pausa. È anche ovvio che i dati utilizzati dalle app non solo rimangono localmente sul dispositivo, ma vengono anche trasmessi a un server centrale». Se proprio bisogna scaricarle, il suggerimento è quello di farlo su un telefono “vergine”, insomma vuoto.

I “vulnerabili” potrebbero essere monitorati: occhio a foto e video

Le agenzie per la protezione dei dati norvegesi e francesi hanno già emesso pareri simili. Da Oslo si sono detti «allarmati» dall’ampio accesso richiesto dalle app. «Esiste una reale possibilità che i visitatori del Qatar, e in particolare i gruppi vulnerabili, vengano monitorati dalle autorità del Paese». A Parigi invece hanno invitato i fan a «prestare particolare attenzione a foto e video», raccomandando ai viaggiatori di installare le app, se proprio devono, appena prima della partenza e di eliminarle non appena tornano in Francia. Il governo francese, nonostante abbia stretti legami con il Qatar, non ha nascosto il problema, tramite le parole del sottosegretario per il Digitale Jean-Noël Barrot: «In Francia tutte le applicazioni devono garantire i diritti fondamentali delle persone e la protezione dei loro dati. Questo non accade in Qatar».

Dure critiche per il trattamento riservato alla comunità Lgbtq+

In tutto sono quasi 1,5 milioni i visitatori attesi sul Golfo Persico per l’evento calcistico in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il torneo è stato tormentato dalle polemiche sin dalla sua assegnazione, nel 2010. Le accuse di concussione e corruzione hanno perseguitato la Fifa, mentre anche il trattamento della comunità Lgbtq+ (l’omosessualità è considerata una malattia mentale) è stato aspramente criticato da attivisti, politici e associazioni calcistiche, anche se qualcuno – come il portiere e capitano della Francia Hugo Lloris – ha provato a smarcarsi da certe battaglie.

Una delle app consigliata per i controlli sanitari

Sono due le app “incriminate”: agli stranieri in visita è stato chiesto di scaricare l’app ufficiale della Coppa del Mondo, Hayya, mentre a coloro che visitano le strutture sanitarie sarà richiesto di scaricare l’app di monitoraggio delle infezioni, Ehteraz. Entrambe sono state etichettate come “spyware” dagli esperti, perché forniscono alle autorità del Qatar un ampio accesso ai dati delle persone, nonché il potere di leggere, eliminare o modificare i contenuti e persino di effettuare chiamate dirette. Il governo del Qatar per ora non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Anche da Google e Apple, i cui negozi online ospitano le app, prevale il silenzio. Spetta ai tifosi stare in guardia.