Qatar 2022, le reazioni della stampa argentina alla sconfitta contro l’Arabia Saudita

«Sconfitta storica», «Golpe Mondiale». E ancora, «Selección avvolta da una tempesta di sabbia». Così la stampa argentina, da La Nacion a Olè ha commentato la clamorosa disfatta di Leo Messi e compagni al Mondiale in Qatar. I sudamericani, tra i favoriti per la vittoria finale, hanno perso il match d’esordio contro l’Arabia Saudita per 2-1. Nonostante il vantaggio iniziale siglato dalla Pulce su calcio di rigore, la Selección è caduta sotto i colpi di Var e avversari. Due reti annullate a Lautaro Martinez, una allo stesso Messi sempre per offside. Nel secondo tempo il sorprendente ribaltone con le reti di Al-Shehri e Al-Dossari in appena cinque minuti. Opachi Di Maria e Papu Gomez. «Un colpo difficile da assorbire», ha dichiarato il commissario tecnico Scaloni, mentre il capitano Messi ha detto che «ora è il momento di dimostrare la vera forza».

Da La Nacion a Olè, le reazioni della stampa argentina alla sconfitta di Qatar 22

La clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita al Mondiale di Qatar 22 ha mandato in tilt la stampa nazionale. La Nacion, fra i maggiori quotidiani sportivi locali, parla di una «sconfitta storica» per Messi e compagni, fra le peggiori di sempre. Dure parole anche contro il commissario tecnico Scaloni, reo secondo i giornalisti sudamericani di aver sbagliato i cambi e rotto gli ingranaggi della formazione. «Nel secondo tempo abbiamo visto un treno fantasma», scrive La Nacion, che parla di una «Selección avvolta da una tempesta di sabbia». Eppure l’Argentina era oggi a un solo passo dal record storico di 37 risultati utili consecutivi, in mano all’Italia di Mancini. L’ultimo ko risaliva addirittura al 2019 contro il Brasile. Critico anche il quotidiano Olè, che ha addirittura parlato di «Golpe Mondiale» da parte dell’Arabia Saudita.

Mentre Hervé Renard, commissario tecnico dell’Arabia, sostiene che «le stelle si sono allineate», El Diario parla di un «incubo». Pagina 12 racconta invece di un «tracollo nel momento meno opportuno». Non va meglio nella stampa internazionale, con i “cugini” brasiliani che minimizzano con «sconfitta dura». Per la Cnn è «una delle più grandi sorprese nella storia dei Mondiali», mentre il Sun parla di «puntura araba». Critici anche i giornali spagnoli, con il catalano Marca che descrive la sconfitta come un «Petardo (Petardazo) storico», parlando di un Messi in condizioni fisiche precarie e preoccupanti. L’Argentina tornerà in campo sabato 26 novembre alle ore 20 contro il Messico, in un match già fondamentale per il cammino verso il titolo. Occorrerà vincere e battere anche la Polonia nella partita conclusiva del 30 novembre alle 20.