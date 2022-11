Qatar 22, insulti ai calciatori su Twitter: il 99 per cento è ancora online

Nuova bufera su Twitter. E questa volta per il Mondiale di Qatar 22. Secondo uno studio dell’Observer, gli algoritmi non riescono a individuare il 99 per cento dei post razzisti nei confronti dei calciatori, che restano online per giorni. Fra gli insulti la N-Word, emoji offensive e attacchi diretti a giocatori come Sterling e Saka della Nazionale inglese. Fanno discutere le dichiarazioni di Elon Musk, neo proprietario del social network, secondo cui le nuove regole depotenzieranno ma non necessariamente cancelleranno le offese in Rete. Ancora nessuna risposta da parte della società.

Gli insulti razzisti su Twitter colpiscono le stelle del Mondiale di Qatar 22

L’analisi è opera del periodico britannico Observer e del Center for Countering Digital Hate (CCDH) con sedi a Londra e Washington. Sotto i riflettori 100 tweet segnalati la scorsa settimana. Si tratta di offese il più delle volte razziste nei confronti di 43 calciatori di colore delle Nazionali impegnate in Qatar, tra cui le stelle dell’Inghilterra Raheem Sterling e Bukayo Saka. In particolare, 11 post contengono la N-Word e 25 emoji con l’immagine di una scimmia o una banana. Altri 13 chiedono l’esclusione di alcuni giocatori dalle Nazionali e infine 25 incitano loro di “tornare” nel loro Paese di origine. Nonostante tutto, gli algoritmi di Twitter ne hanno eliminato soltanto uno, mentre gli altri sono tuttora online. Gran parte dei post tuttavia si trovano fra i commenti delle pagine ufficiali delle Nazionali o dei maggiori siti di informazione.

NEW: Our research shows Twitter is failing to act on 99% of racist abuse of footballers in the run-up to the World Cup. A safe space for racists is a hostile environment for the majority of Brits who abhor racism and reject its divisive intent. https://t.co/PLl4SpA9IP — Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) November 20, 2022

I risultati scuotono ancora una volta la società di Elon Musk, già di recente sotto i riflettori per l’esodo di 1 milione di utenti, fra cui celebrità dello spettacolo e della politica. A infiammare ancor di più la discussione ci sono le nuove regole sull’incitamento all’odio in arrivo sulla piattaforma. Lo stesso patron di Tesla ha annunciato un depotenziamento dei tweet offensivi, ma non necessariamente una loro cancellazione. «Gli utenti non troveranno il contenuto a meno di una ricerca diretta», ha dichiarato Musk. «Non è molto diverso dal resto di Internet». Come riporta il Guardian, non è ancora chiaro come tale concetto si adatterà agli abusi che menzionano per nome una specifica persona. Duro il fondatore del CCDH Imran Ahmed: «Musk dice che Twitter è il miglior posto per guardare il Mondiale di Qatar, ma dimentica che è anche il migliore per abusare dei giocatori senza essere puniti».