Qatar 2022, stasera su Nove il doc Chi ha venduto la Coppa del Mondo?

Domani 20 novembre scatta il Mondiale di calcio in Qatar. A meno di 24 ore dal fischio di inizio della partita inaugurale, Nove trasmetterà un documentario che ne analizza i retroscena e soprattutto i punti più oscuri. Stasera 19 novembre alle 21.20 andrà in onda infatti Chi ha venduto la Coppa del Mondo?, produzione di Story Films e Calliope Pictures. Con la regia di Daniel DiMauro e Morgan Pehme, si racconteranno tangenti, giochi politici e corruzione che hanno portato la principale competizione calcistica nel Golfo Persico. Visione disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla piattaforma Discovery+.

Chi ha venduto la Coppa del Mondo?, le anticipazioni del documentario su Qatar 2022 stasera 19 novembre 2022 su Nove

Il documentario in onda questa sera su Nove tornerà indietro nel tempo fino al giorno dell’assegnazione del Mondiale al Qatar. Privo di stadi all’altezza, senza una tradizione calcistica di rilievo, sarà teatro dell’evento più importante dell’anno grazie alle ingenti somme di denaro a disposizione. DiMauro e Pehme raccontano uno scenario in cui tangenti, corruzione, avidità e giochi politici governano lo sport. Testimonianze esclusive e interviste inedite aiuteranno i telespettatori a capire cosa succede dietro le quinte. Nella prima parte del progetto saranno protagonisti i giornalisti del Sunday Times Jonathan Calvert e Heidi Blake che entreranno nel cuore della Fifa. Il secondo troncone di Chi ha venduto la Coppa del Mondo? invece farà affidamenti sui contributi degli investigatori di Fbi e Internal Revenue Service, l’agenzia del Ministero del Tesoro Usa. Una ricerca che metterà in risalto una struttura molto simile a un’organizzazione criminale.

Testimonianze uniche mostreranno il lavoro di Joseph Blatter, per anni a capo della Fifa e volto principale del calcio internazionale. L’ex presidente, di cui stasera sarà possibile ascoltare un’intervista, ha per anni capitanato un mondo dove il denaro ha superato lo sport dando vita a una storia di corruzione e potere. Nel racconto di Chi ha venduto la Coppa del Mondo? ci sarà spazio per l’affarista del Qatar Mohamed Bin Hammam e per l’americano Chuck Blazer, per molti anni uomo di punta del soccer statunitense. Non mancheranno le parole di un ex collaboratore di Blatter, che ricoprì un ruolo di rilievo nell’assegnazione del Mondiale al Qatar. Parleranno anche personalità influenti del pallone, da Jurgen Klinsmann a Landon Donovan.