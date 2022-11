Qatar 2022 e il ricordo dei Mondiali della mia vita: il racconto della settimana

Italia 90 è stato il primo Mondiale che ho seguito. Avevo 10 anni e le partite le guardavo nel grosso televisore del salotto di Palazzo Fidia, a casa di mia nonna. Ricordo che piansi quando Roberto Donadoni sbagliò il rigore contro l’Argentina di Maradona in semifinale. Usa 94 si disputò durante l’estate che separava la mia terza media dal primo anno di liceo. La nazionale era allenata da Arrigo Sacchi e tutti i pomeriggi con il mio amico Castro andavamo a giocare a pallone nel cortile di una scuola professionale dietro piazzale Loreto nella quale i genitori di un nostro compagno di classe facevano i custodi. Facevamo degli estenuanti due contro due: io e Castro contro Emanuele e suo fratello minore Daniele, calciando un pallone di gomma gialla troppo leggero per mantenere le traiettorie. Castro faceva Roberto Baggio e io l’ariete Casiraghi, componendo un tandem imbattibile di calciatori urbani che non temeva rivali. L’Italia la guardavamo spesso assieme, ancora sporchi di sudore e fango, seduti al tavolo rotondo in radica e noce, nel tinello della casa di mia zia Pia in via dei Transiti. Dopo un girone traballante eliminammo in sequenza agli ottavi la Nigeria, una partita epica che concludemmo in nove, ai quarti la Spagna e, in semifinale, la Bulgaria di Hristo Stoičkov. Perdemmo la coppa nella fornace di Pasadena contro il Brasile, ancora una volta ai rigori, dopo un errore fatale di Roberto Baggio, l’uomo che aveva siglato 5 dei 6 gol che portarono l’Italia in finale. Quel momento l’ha sempre perseguitato. Tanto da raccontarlo con questa enfasi nella sua biografia: «Ancora oggi», scrive, «non dormo bene per l’errore dal dischetto contro il Brasile. Ormai purtroppo è successo, sono situazioni spiacevoli che possono servire da lezione. Sin da quando ero bambino avevo sempre sognato di giocare una finale dei Mondiali contro il Brasile per poter vendicare quella persa nel 1970. Ma un conto è sognare, un altro conto è la realtà. Io avevo sempre sognato una finale differente».

Fortunatamente il resto dell’estate, che trascorsi come di consueto ai Bagni Ariston di Rapallo, mi fece dimenticare in fretta le lacrime di Baggio e quelle, strazianti, di Franco Baresi, spendendomi dritto nelle braccia di Carla, smorfia mozzafiato dagli occhi verdi e dai lunghi capelli biondi di un paio d’anni più grande di me, per cui persi totalmente la testa. Nella compagnia dei gloriosi Bagni Ariston di Rapallo che frequentavo all’epoca, il mio idolo e punto di riferimento era un ragazzo di Tortona, Paolino, che grosso modo conoscevo fin da cucciolo. Paolino d’estate, a differenza mia, si dava parecchio da fare con le ragazze: Veronica, Flavia e la bellissima Gisella erano solo alcune delle sbarbe che negli anni avevano ceduto alle sue lusinghe. Durante quell’estate del 94 la sua prima vittima fu proprio Carla, la sopracitata smorfia mozzafiato dagli occhi verdi e dai lunghi capelli biondi. I due facevano coppia fissa, in giro sempre assieme con il vespone 125 per le sghembe stradine della riviera o aggrovigliati sui lettini bianchi e azzurri, in alto, in prima fila, sul pontile degli Ariston a picco sul mare. Il me 14enne li guardava con una certa invidia, anche perché i mei rapporti con le donne fino ad allora si potevano facilmente derubricare in un goffo tentativo malriuscito di mezzo bacio con la lingua che due estati prima una sera, dietro il campo da tennis del centro sportivo Marigolda, a Curno, dopo la cena di classe di prima media, avevo azzardato ai danni di Silvia, la mia castissima fidanzatina dell’epoca. Per il resto mi ammazzavo di seghe, tutti i pomeriggi nel salotto di via dei Transiti, consumando il catalogo di Postalmarket o davanti alla tv, fantasticando su accavallamenti di gambe di conduttrici particolarmente generose che spaziavano dalle ragazze di Non è la Rai e arrivavano, ai massimi livelli di perversione, fino a Marta Flavi, a Enrica Bonaccorti e, a volte, perfino a Rita Dalla Chiesa. Poi, come d’improvviso, accadde che Paolino, quell’estate del 94, di Carla si stufò spostando rapidamente le sue attenzioni su un’altra bionda di nome Cristina. Fu così che un pomeriggio mi convocò in Taverna Paradiso e davanti a una coca ghiaccio e limone e a un panino cotto mozzarella e salsa rosa mi disse: «Andre, con Carla non funziona più, mi sono innamorato di un’altra. Mi faresti un favore da amico? Te la sentiresti di dirglielo tu?». «Ma come?», gli risposi, «porti anche un ciondolo al collo con la sua iniziale. Come fai?». «Semplice. Diventerà la C di Cristina», mi disse lui, con un sorriso beffardo, addentando il panino. La mia storia con Carla iniziò così. Facevamo lunghe passeggiate in centro, parlavamo di amici traditori e amiche traditrici e un pomeriggio, a uno dei nostri appuntamenti al Parco Casale, finalmente ci baciammo. Per i mesi successivi, tornato a Milano, pensai a lungo a quei baci, al suo camminarmi di fianco, al suo profumo di fragola misto vaniglia e le scrissi per tutto l’inverno lunghe lettere alle quali, poi, smise di colpo di rispondere. L’estate successiva si fece sverginare da Augusto, il bagnino degli Ariston, e io da allora non sono stato più capace nemmeno di guardarla in faccia. Le lacrime di Franco Baresi restarono così, come lei, solamente un brutto ricordo.

Il 2002 sportivo per il compagno d’attacco Dichio si rivelò essere piuttosto deludente perché al disastro della sua squadra del cuore, che perse lo scudetto all’Olimpico di Roma all’ultima giornata, battuta il 5 maggio da una Lazio che alla stagione non aveva più nulla da dire, si aggiunse l’uscita dai Mondiali di una delle squadre azzurre sulla carta più forti di sempre

Francia 98 e Corea/Giappone 2002 invece li accomuno ad Andrea Dichio, per anni uno degli amici più cari che ho avuto sulla terra e con il quale si era creato un legame tale che, svariate volte, ci ha portato a superare qualsiasi limite ci trovassimo davanti. Con il compagno d’attacco Dichio ci conoscemmo all’Istituto Pascoli, scuola privata di recupero anni per disadattati e criminali, durante l’anno del biennio 97/98. Killer professionista e habitué dello squasso il compagno d’attacco attraversò con un machete in mano gli anni migliori della mia vita, quelli esplosi e lanciati a 300 km/h nel firmamento elettronico della gioventù. Se chiudo gli occhi ci vedo, uno di fianco all’altro, in classe, con le Fred Perry portate a pelo su tutti i nostri odori giovanili, con indosso occhiali da sole glamour da donna, completamente sconvolti come due scimmie. Ci vedo strafatti di xtc ad ascoltare dj Ralf o Claudio Di Rocco a Les Folies de Pigalle all’Adrenaline di Reggio Emilia o ancora, in acido, a Cannes, con su la maglia della Nazionale, durante l’estate del 98, accerchiati da un gruppo di francesi, mezzi algerini, incazzati neri e pronti a infilzarci con lame particolarmente affilate, dopo averli sbeffeggiati mostrandogli il pacco, pochi giorni dopo l’ennesima eliminazione degli azzurri, ça va sans dire, ai calci di rigore, per mano della stessa nazionale francese, che poco dopo si laureò campione del mondo, battendo il super favorito Brasile di uno spremutissimo Ronaldo che giocò la finale di Parigi non riuscendo nemmeno a reggersi in piedi.

Oppure ci rivedo quattro anni dopo, a casa mia in viale Corsica, gonfi di birra, con Rupert e una smorfia stratosferica di nome Sibilla, che assistiamo, ubriachi marci, all’eliminazione forse più assurda e grottesca della storia della nazionale italiana ai campionati del mondo di calcio. Protagonista assoluto quel pomeriggio, a pochi giorni di distanza dal nostro esame di maturità al civico liceo serale Gandhi ospitato all’epoca nelle gloriose aule del Parini di via Goito, fu un certo Byron Moreno, un tizio che non aveva mai arbitrato una partita di calcio ad alti livelli e che anni dopo, nel 2010, balzò agli onori della cronaca perché venne arrestato dalla DEA all’aeroporto JFK di New York, colto in fragrante mentre cercava di entrare negli Stati Uniti con 6 chili di eroina nascosti sotto i vestiti. Il 2002 sportivo per il compagno d’attacco Dichio si rivelò essere piuttosto deludente perché al disastro della sua squadra del cuore, che perse lo scudetto all’Olimpico di Roma all’ultima giornata, battuta il 5 maggio da una Lazio che alla stagione non aveva più nulla da dire, si aggiunse l’uscita dai Mondiali di una delle squadre azzurre sulla carta più forti di sempre, infarcita di campioni, che poteva annoverare tra i convocati gente come Maldini, Totti, Vieri, Del Piero, Inzaghi, Cannavaro, Nesta e compagnia bella.

Anche dal punto di vista sentimentale quello non fu certo un anno memorabile, perché, tornando al ricordo di quel periodo, non dimentico che si erano puntate due smorfie mozzafiato con le quali per breve tempo si era usciti in doppia coppia. La sopracitata Sibilla, celebre nelle aule e nei corridoi del civico liceo serale Gandhi perché ex fidanzata dell’attore giovane Silvio Muccino, e l’amica Margherita, stilosissima nobildonna dal sorriso ammaliante con attico di famiglia in Brera, dalla quale alla fine delle lezioni si era soliti andare a gozzovigliare, facendo avanti e indietro dal bar Jamaica. Il problema era che le smorfie non si decidevano a concedersi e noi due avevamo appena fatto la conoscenza con sua maestà il whisky torbato e quindi dopo quattro o cinque bicchieri di Oban perdevamo regolarmente conoscenza, oltre a ogni tipo di dignità, ammesso e non concesso che mai ne avessimo avuta una. Esagerammo a tal punto durante una di quelle serate distorte, che le due ci cacciarono di casa e ci ritrovammo stesi per terra esanimi in via Fiorichiari. Così niente Sibilla per il vostro affezionato e niente Margherita per il vecchio compagno d’attacco. Fortunatamente riuscimmo a diplomarci entrambi salvando per il rotto della cuffia una stagione che, oltre a dosi massicce e continue di skunvultura, null’altro ci aveva portato di buono. Quello fu il periodo in cui mi presentai al mio 22esimo compleanno al Cuore di via Gian Giacomo Mora completamente ubriaco e con i jeans ricoperti di vomito. Quello fu il periodo in cui Dodo sfasciò la sua Mercedes alle sette del mattina pieno di cocaina con me e il compagno d’attacco Dichio a bordo (per qualche motivo ero nudo sdraiato nei sedili posteriori dell’auto). Quello fu il periodo in cui il mondo stava diventando un posto senza limiti e l’unica salvezza possibile sembrava essere la fuga che si compì la stessa estate a Londra con Nosama, anche se poi non ci salvammo proprio per niente. Ma questa è un’altra storia. Oggi con il compagno d’attacco Dichio non ci sentiamo più perché, chissà per quale motivo, mi ha totalmente cancellato dalla sua vita, bloccandomi perfino sui social, come in quel film di Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, indecentemente tradotto in italiano in Se mi lasci ti cancello.

La nazionale quell’estate arrivò in finale battendo la Germania padrona di casa e si riprese la rivincita di otto anni prima con la Francia battendola ai calci di rigore. Diventammo finalmente Campioni del Mondo. Se ci penso oggi sinceramente non ricordo dove vidi la partita. Probabilmente ero troppo drogato per ricordarlo con esattezza

Nel 2006 i Mondiali si disputavano in Germania e l’Italia non era fra le favorite. Il calcio italiano era appena stato travolto dallo scandalo Calciopoli e la Juve retrocessa in serie B. La nazionale è allenata da Marcello Lippi e io continuavo a furoreggiare per le consolle dei locali di mezza Milano, cosa che innalzò il mio livello di celebrità a tal punto che i ragazzini che frequentavano le discoteche di corso Como, come l’Hollywood o il Casablanca, mi idolatravano al pari di una star del cinema o dello sport. Andrea Spider is on the mike. Venni preso sul serio. Venni sopravvalutato. Venni preso per un buffone. Sconnesso, distratto, ossessionato da me stesso, arrivai, esausto, all’estate sui gomiti, già praticamente certo che la fine della mia incendiaria carriera notturna milanese fosse ormai pressoché certa. Premonizione tra l’altro che poi si rivelò essere esatta. La nazionale quell’estate arrivò in finale battendo la Germania padrona di casa e si riprese la rivincita di otto anni prima con la Francia battendola ai calci di rigore. Diventammo finalmente Campioni del Mondo. Se ci penso oggi sinceramente non ricordo dove vidi la partita. Probabilmente ero troppo drogato per ricordarlo con esattezza. A casa mia in via Tiepolo? A casa di DFA in via Venini? Ricordo solo che all’epoca mia zia Pia era morta da poco e DFA era stato a Gerusalemme tutto l’anno. E che con Allegra, tanto per cambiare, andava di merda. La mia fama di celebrità e droghe si era trasformata in una tristezza feroce, e il futuro non sembrava neppure remotamente plausibile.

Non ho ricordi nemmeno degli altri Mondiali che seguirono. Forse perché l’Italia semplicemente faceva cagare o forse solamente perché non ci eravamo nemmeno qualificati. Come quest’anno del resto per questi inutili e assurdi Mondiali in Qatar che passerò leggendo un libro di Piero Trellini intitolato La partita sull’epopea degli azzurri nel mitico Mundial spagnolo dell’82 nel quale riuscirono, prima di laurearsi Campione del Mondo, a battere il grande Brasile di Zico. Trellini scrive che gli italiani si dividono in due grandi categorie: «Quelli che hanno vissuto il Mundial e quelli che sono nati dopo». Io nell’82 avevo solamente due anni. È il momento di recuperare.