Qatar 2022, ai Mondiali il fuorigioco sarà semiautomatico

L’Italia, com’è noto, non sarà presente ai prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno tra novembre e dicembre in Qatar. Ma non mancheranno i motivi di interesse: gli appassionati rimarranno comunque incollati alla tv per seguire le partite, in attesa di giocate spettacolari da parte dei giocatori e magari incuriositi dall’ultima novità in arrivo. Quale? Il fuorigioco semiautomatico, che dopo alcuni test dovrebbe essere utilizzato nella rassegna mondiale dall’inusuale collocazione invernale. Manca solo l’ufficialità.

Fuorigioco semiautomatico, come funzionerà

Come ha spiegato Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa, il fuorigioco semiautomatico consiste in «dieci/dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv», pronte a tracciare «18 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando la sua posizione in campo». Il numero di “punti-dati”, ha detto Runge, arriverà a 29, aumentando la precisione della rilevazione: «Stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi». Il fuorigioco semiautomatico farà ricorso all’animazione 3D, che aiuterà a visualizzare la risposta del sistema per arbitri e spettatori: l’obiettivo è non andare oltre i 20 secondi, per una decisione che la tecnologia comunicherà alla sala Var, la quale a sua volta contatterà l’arbitro.

Fuorigioco semiautomatico, è stato già testato

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il fuorigioco semiautomatico è stato testato in due partite del Mondiale per club 2021 in Qatar e, successivamente, nell’Arab Cup. Dopo il Mondiale di novembre-dicembre, la Fifa punta a introdurlo in altri tornei e campionati, prima di passare all’automatico completo, che garantirà un passaggio in meno rispetto al sistema precedente: la comunicazione arriverebbe direttamente agli arbitri in campo. Da capire quando ci sarà l’ufficialità, ma alla 136a assemblea dell’Ifab in programma oggi 13 giugno si parlerà proprio di questo.