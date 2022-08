Qatar 2022, i Mondiali al via un giorno prima: Fifa verso l’ok

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino. La manifestazione, che per la prima volta si disputerà in pieno inverno, ha collezionato una serie di primati nel corso degli ultimi mesi, a livello organizzativo. Adesso l’ultima novità rischia di far entrare il campionato del Mondo che si disputerà dal prossimo novembre ancora di più nella storia. Per la prima volta, infatti, sembra che cambierà la data di inizio dell’evento, originariamente fissata per il 21 di novembre. Si potrebbe partire il 20, in modo tale da permettere ai padroni di casa di giocare la gara d’apertura.

Mondiale in Qatar: si parte il 20 novembre e non il 21

Gli organizzatori del Mondiale in Qatar hanno chiesto ufficialmente alla Fifa di spostare la data del match tra i padroni di casa all’Ecuador. La partita da calendario dovrebbe essere la terza, dopo Senegal-Olanda e Inghilterra-Iran. La Bbc ha riportato che dopo attente valutazioni i vertici della federazione avrebbero chiesto quindi alla Fifa di anticiparla al 20 novembre, aprendo la manifestazione con 24 ore d’anticipo. L’obiettivo è quello di far coincidere la gara con una cerimonia di apertura che si preannuncia spettacolare. D’altronde fino ad oggi la tradizione prevedeva proprio questo: a disputare il primo match del Mondiale doveva essere la squadra ospitante. La Fifa sembra intenzionata a dire sì.

I tanti primati di Qatar 2022: dagli arbitri donna al fuorigioco automatico

I prossimi Campionati del Mondo in Qatar sono un vero e proprio unicum nella storia del calcio. Basti pensare a due elementi principali. Sono i primi Mondiali a disputarsi d’inverno e per la prima volta il paese ospitante debutta nella manifestazione. Era accaduto soltanto all’Italia nel 1934, quando l’evento era ben lontano da quello attuale. Ma non è finita, perché in Qatar debutterà anche il fuorigioco semiautomatico che con telecamere e animazioni in 3D punta a rivoluzionare il calcio moderno. E ancora: per la prima volta ci saranno 3 arbitri donne e altrettante assistenti. A tutto questo si aggiunge la modifica del calendario a pochi mesi dall’esordio, con tanto di data anticipata.