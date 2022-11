Qatar 2022 è il Mondiale dei grossi affari per gli sponsor d’Asia

Una gigantografia di Heung Min Son, stella e capitano della nazionale di calcio della Corea del Sud, ricopre l’intera facciata di un grattacielo a West Bay, a Doha, in Qatar. In quell’immagine l’attaccante del Tottenham sta sponsorizzando, di fatto, la Coppa del Mondo Fifa, in fase di svolgimento proprio nel Paese arabo. Ai margini del rettangolo verde, sui cartelloni pubblicitari, si susseguono invece gli sponsor di più e meno noti brand asiatici. Dando un’occhiata ai 14 partner della Fifa nonché sponsor della competizione, nove sono società con sede in Asia. In campo, invece, troviamo il record di sei squadre asiatiche ammesse su un totale di 32. Giusto per avere un metro di paragone, e per capire quanto il continente asiatico sia cresciuto rispetto al passato, nel 2002, quando il Giappone e la Corea del Sud ospitarono il primo mondiale di calcio in Asia, soltanto sei dei 15 sponsor dell’evento appartenevano alle nazioni ospitanti, mentre il rimanente proveniva da Stati Uniti ed Europa. Le aziende asiatiche hanno preso d’assalto il palcoscenico del Qatar, nel tentativo di sfruttare il momento d’oro dell’economia del loro Continente e fare breccia nei mercati globali.

Il peso degli sponsor: il 29 per cento delle entrate totali

La Fifa non può che sfregarsi le mani, visto che gli sponsor, dopo i diritti televisivi, sono la sua principale fonte di reddito, rappresentando il 29 per cento delle entrate totali preventivate per il 2022. Come fa notare l’Asian Nikkei Review, i finanziatori del torneo possono essere suddivisi in due tipi: da un lato i partner legati alla Fifa e alla Coppa del Mondo, dall’altro sponsor globali o regionali, coinvolti ad hoc soltanto per l’evento, desiderosi di promuovere i loro marchi nei mercati nazionali e internazionali. Si dà il caso che il Qatar si sia aggiudicato i diritti per una delle più redditizie manifestazioni sportive del mondo. E che, nonostante questo Paese sia finito al centro di mille polemiche a causa delle violazioni dei diritti umani, i mega brand abbiano risposto presente all’appuntamento. Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Qatar Airways, Visa, Wanda Group, Anheuser-Busch InBev, Hisense, McDonald’s, Mengniu Dairy e Vivo hanno confermato la loro presenza da Russia 2018. L’unico brand presente nell’edizione di quattro anni fa, e che non lo è ora, è Gazprom, la compagnia del gas russa che è stata pesantemente sanzionata a causa della guerra in Ucraina. Le novità sono la società di software Globant, l’azienda indiana di tecnologia per l’istruzione Byju’s e Crypto.com.

La mano della Cina: senza soldi russi, la Fifa ha fatto affidamento sugli accordi con l’Oriente

La sponsorizzazione della Coppa del mondo di calcio in Qatar comporta un rischio reputazionale, proprio in relazione alle polemiche sui diritti umani. Mentre molte aziende occidentali potrebbero essere preoccupate, il palcoscenico offerto da Doha non ha affatto scoraggiato gli sponsor asiatici. Con i soldi russi non più disponibili e alcuni sponsor occidentali contrariati dal contesto qatariota, l’ultima Coppa del Mondo ha fatto molto affidamento sugli accordi di sponsorizzazione orientali, cinesi in primis. Nel 2014 lo sviluppatore immobiliare cinese Wanda Group ha firmato un accordo da 850 milioni di dollari fino all’edizione del torneo del 2030. Oltre al citato conglomerato Wanda (che è uno dei sette partner aziendali della Fifa assieme a Coca-Cola, Adidas, Hyundai-Kia, Qatar Airways, Qatar Energy e VISA), dalla Cina troviamo i soldi di Vivo, impegnata nella produzione di smartphone, dell’azienda di elettronica di consumo Hisense, e della società lattiero-casearia Mengniu.

Dall’India è presente Byju’s, mentre da Singapore e Corea del Sud ecco rispettivamente Crypto.com e Hyundai-Kia. In generale, ha evidenziato la società di consulenza Global Data, al Mondiale del 2022 le aziende cinesi hanno fornito più entrate di sponsorizzazione rispetto alle aziende di qualsiasi altro Paese, classificandosi come le prime al mondo con quasi 1,4 miliardi di dollari, superando quelle degli Stati Uniti ferme a 1,1 miliardi. L’influenza cinese comprende anche i produttori di Yiwu, il piccolo hub cinese delle materie prime situato nella provincia dello Zhejiang, stanno raccogliendo frutti dolcissimi. Dai palloni da calcio alle bandiere presenti sugli spalti, passando agli ornamenti e ai fischietti, oltre il 60 per cento dei souvenir presenti in Qatar viene prodotto proprio a Yiwu. E ancora: Lusail, il più grande stadio del Qatar, è stato costruito dalla China Railway Construction Corp International, per un costo totale di 770 milioni di dollari. L’emittente cinese Cctv ha inoltre riferito che le aziende cinesi del Guangdong e dello Zhejiang hanno anche fornito più di 10 mila case-container utilizzate da Doha come alloggi per turisti e tifosi.

Un’occasione da non sprecare: anche per la startuo Byu’s o per la piattaforma Crypto.com

I due sponsor asiatici più curiosi sono Byu’s e Crypto.com. La prima è una startup educativa indiana che mira a raggiungere 10 milioni di studenti in India entro il 2025 e costruire, in un secondo momento, anche il suo profilo globale. Crypto.com, di Singapore, è la piattaforma ufficiale di scambio di criptovalute della Fifa. È l’unica società del Sud-Est asiatico a sponsorizzare la Coppa del Mondo in Qatar. Che non vede, al contrario, la presenza di sponsor giapponesi. In generale, i marchi asiatici – soprattutto quelli cinesi – considerano la sponsorizzazione come un’azione di marketing, certo, ma anche come un’opportunità di portare il loro nome a livello globale, accanto a brand già consolidati. Per quanto riguarda la Cina, il coinvolgimento di un gran numero di aziende cinesi dimostra il potere economico del Dragone. E, indirettamente, fa sentire al mondo il peso dei marchi cinesi. La strategia è semplice: partecipando a eventi sportivi internazionali popolari, le aziende possono fare breccia nei cinque continenti in modo impercettibile ma efficace. Prendiamo Vivo, entrata nei mercati di 10 Paesi europei attraverso la sponsorizzazione della Coppa del Mondo Fifa 2018 in Russia. Collaborando con l’Europeo Uefa, il produttore di smartphone cinese ha raddoppiato la crescita della sua quota di mercato in Europa e ha ulteriormente accelerato il processo di globalizzazione. Nel 2016, Hisense ha speso 100 milioni di dollari per diventare uno sponsor ufficiale della Coppa del Mondo in Russia. Il volume delle vendite di Hisense TV è aumentato di quasi tre volte dopo l’inizio del Mondiale, raggiungendo un livello record. Poco importa che la Cina si sia qualificata soltanto a una edizione della Coppa del Mondo – nel 2002, per altro senza vincere una sola partita – e che le nazionali asiatiche hanno quasi sempre fatto poca strada nella competizione. Le aziende cinesi e asiatiche vogliono incrementare il loro giro di affari.