Qatar 2022, Osho: «Mondiale senza birra è come satira senza Di Maio»

«Premetto: non li sto seguendo, in generale non sono un grande appassionato dei Mondiali, non sono di quelli che si mettono il parruccone tricolore per guardarsi la partita della Nazionale. Però una cosa come prima impressione posso dirla: i Mondiali senza birra sono come la satira senza Di Maio». Così Federico Palmaroli in arte Osho commenta quanto sta avvenendo in Qatar e l’assenza per la seconda volta dal Mondiale per l’Italia.

Qatar 2022, Mondiale secondo Osho

«Dal punto di vista tecnico li ho seguiti poco sinora, ma vedendo la prima partita posso dire che in Qatar non sono negati solo i diritti, sono negati proprio i giocatori». Così commenta Federico ai microfoni dell’Adnkronos. «Credo che come Paese non abbiamo una grande tradizione di tifo organico per la Nazionale, a differenza di tifoserie come quelle inglesi, olandesi, che si muovono insieme e fanno anche grandi disastri. Siamo un paese fondalmentalmente diviso, siamo più legati ai club» spiega, in merito all’esclusione.

«Mi fa sorridere che prima si decide di andare in Qatar, un Paese dove tutto sembra finto e si violano i diritti umani, e poi tutti a criticare il Mondiale in Qatar. Volerli boicottare è ipocrita: se si è attenti ai diritti delle persone, a quel punto ti opponi a giocarlo lì non che poi ti inginocchi per difendere quei diritti» continua.

Cosa ha detto il comico dei social

«(…) potrei tifare per l’Iran, mi è piaciuto molto che si siano rifiutati di cantare l’inno rischiando davvero, non per una questione di immagine» conclude, prima di ricordare che al massimo questa squadra potrebbe giocare tre partite.

Nel frattempo, l’Italia ha perso anche l’amichevole con l’Austria, lasciando quindi l’amaro in bocca. La prossima occasione saranno gli Europei, sperando che riescano a cambiare assetto e a qualificarsi per questa nuova sfida.