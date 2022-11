Brasile, perché la maglia verdeoro della Seleção divide anche al Mondiale

Giovedì 24 novembre alle ore 20 italiane il Brasile farà il suo esordio al Mondiale in Qatar 2022 contro la Serbia. Neymar e compagni indosseranno probabilmente la maglia verdeoro, tradizionale casacca da gioco della Seleção. Simbolo unico e inconfondibile in tutto il mondo, in patria è però fonte di divisione nella popolazione per ragioni politiche. Molti cittadini infatti la associano ancora all’ex presidente Jair Bolsonaro, che l’ha indossata assieme ai suoi sostenitori in campagna elettorale dal 2015. Ora sperano che una vittoria al Mondiale possa riunificare il popolo e depoliticizzare uno egli emblemi più famosi del calcio internazionale. Ne è convinto il neo leader Lula, che ha invitato su Twitter la popolazione a indossare la maglietta durante le partite.

Perché una vittoria della Seleção in Qatar potrebbe unire il Brasile

«C’è una lotta per la maglia che si inserisce in un’altra lotta più grande per il Brasile e i simboli nazionali», ha detto Luiz Antonio Simas, storico e autore di un libro sul celebre stadio Maracanã. L’amarelinha, nome che da sempre contraddistingue la casacca verdeoro della nazionale, è oggetto di contesa politica dal 2015, quando l’ex presidente Bolsonaro l’ha indossata con i suoi sostenitori in campagna elettorale. Nonostante la recente vittoria di Lula, però, molti cittadini sono ancora restii nel vestire la divisa. «Ero orgoglioso di indossarla», ha detto al Guardian Regina Valadares, copywriter di Florianopolis nel sud del Paese. «Dopo Bolsonaro mi evoca solo vergogna e disgusto». Troppo forte il legame con l’estrema destra dell’ex leader, che nemmeno le campagne di star della musica e politici di ogni schieramento hanno saputo minare.

In una nazione sempre più divisa, solo il Mondiale in Qatar potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno. Una vittoria del Brasile – sarebbe la sesta nella storia – potrebbe infatti depoliticizzare l’amarelinha che così tornerebbe in mano al suo unico padrone, il popolo. Lo stesso Lula ha recentemente esortato i cittadini ad abbracciare i due colori senza vergogna. «La maglia non appartiene ad alcun partito politico», ha twittato il presidente, aggiungendo che durante il Mondiale vestirà la casacca con il numero 13 del Partito dei Lavoratori. Secondo Simas, però, la riappropriazione non avverrà però facilmente. Egli stesso ha poi confermato come preferisce indossare la maglietta da trasferta di colore blu durante le partite del Brasile. C’è persino timore che vestire o meno l’amarelinha porti a scontri fra gli elettorati.

A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde e amarela. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13. — Lula (@LulaOficial) November 10, 2022

La versione progressista della maglietta e le superstizioni su Lula

Un giovane ragazzo di Rio de Janeiro intanto ha ideato una versione progressista della maglietta. Il 27enne Thaina Pinto, per invitare la gente a vestire la casacca verdeoro del Brasile, ne ha modellato una variante sull’edizione del 1954, la prima della storia. Su di essa ha poi aggiunto alcuni simboli recenti tra cui la stella rossa della festa dei lavoratori di Lula e la bandiera arcobaleno. «Spero che durante il Mondiale in Qatar si uniscano tutti grazie all’amarelinha, con o senza stella rossa», ha dichiarato al Guardian. E c’è persino chi vuole affidarsi alla scaramanzia. L’ultima vittoria del Brasile ai campionati del mondo risale al 2002, quando Lula vinse le sue prime elezioni. «Un buon segno», come sottolineano i cittadini, cui si aggiungono i favori dei bookmaker.