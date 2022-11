Qatar 2022: gironi, partite, assenti e format del Mondiale di calcio

Tutto pronto per il Mondiale di calcio. Il 20 novembre scatta infatti Qatar 2022, 22esima edizione e ultima a 32 squadre. Fra quattro anni infatti, in Messico, Canada e Stati Uniti ci sarà un forte cambio del format con il passaggio a 48 partecipanti. Si parte alle 16 con la cerimonia di apertura, un’ora prima del fischio d’inizio del match che vedrà i padroni di casa opposti all’Ecuador. Lunedì spazio a tre partite, mentre da martedì in poi ce ne saranno quattro al giorno. Tutte in diretta Rai. Si inizierà alle 11, passando poi alle 14, 17 e alle 20 per il match serale. Presenti tutte le big a eccezione, come ormai sappiamo da tempo, dell’Italia eliminata agli spareggi. Occhi puntati sulle due sudamericane Argentina e Brasile, favorite per la rosa, e sulla Francia campione in carica. Out però molte stelle per infortunio, da Mané del Senegal al Tucu Correa per l’Albiceleste.

Qatar 2022, la guida con tutte le informazioni del Mondiale di calcio

La cerimonia di apertura e gli otto gironi

Si partirà dunque, come detto, domenica 20 novembre alle 16 con la tradizionale cerimonia di apertura. Un evento attorno a cui si stanno scatenando già molte polemiche. Dopo Dua Lipa, avrebbe declinato l’offerta anche Shakira, secondo quanto ha riportato la giornalista spagnola Adriana Dorronsoro. Nessuna conferma o smentita tuttavia da parte della popstar. Stando alle anticipazioni di Marca, il concerto dovrebbe vedere la presenza dei Black Eyed Peas, di J Balvin e soprattutto di Jung kook, uno dei sette membri dei BTS. Sul palco poi gli autori dei quattro brani ufficiali di Qatar 2022. Ci saranno Trinidad Corona, Davido e Aisha con Hayya Hayya, ma anche la star del reggeaton Ozuna e GIMS con la loro Arhbo. Nella soundtrack anche Light the Sky di Nora Fatehi, Manal, Balqees, Rahma Riad e RedOne e The World is Yours to Take dei Tears for Fears.

Dopo l’intermezzo musicale, spazio al calcio giocato alle ore 17 con Qatar-Ecuador. Le due formazioni sono nel Gruppo A con Senegal e Olanda, in campo lunedì 21 novembre alle 17. Si parla quasi solo inglese nel Gruppo B con Inghilterra, Usa e Galles assieme all’Iran. Nel Girone C la favoritissima Argentina di Messi con Arabia Saudita, Messico e Polonia, mentre nel Gruppo D i campioni in carica della Francia. Il Pallone d’oro Benzema e compagni se la vedranno con Australia, Danimarca e Tunisia. Ostico il Girone E di Qatar 2022 con Spagna, Germania e Giappone assieme al Costa Rica. Marocco, Croazia, Belgio e Canada si affrontano nel Gruppo F, mentre nel Girone G, oltre al fortissimo Brasile, cercano la qualificazione Svizzera, Serbia e Camerun. Chiude il Gruppo H con Uruguay, Corea del Sud, Ghana e Portogallo.

LEGGI ANCHE: Qatar 2022, le divise ufficiali delle 32 Nazionali del Mondiale

Le partite della prima giornata di tutti i gironi

Partita inaugurale di Qatar 2022 sarà la sfida fra i padroni di casa, reduci da un ritiro di cinque mesi, e l’Ecuador. Fischio di inizio alle 17 di domenica 20 novembre, mentre lunedì spazio a tre partite. Alle ore 14 in campo l’Inghilterra contro l’Iran, mentre alle 17 spazio a Senegal e Olanda. Chiude la giornata il match fra Galles e Stati Uniti alle ore 20. Da martedì 22 novembre in poi spazio a quattro partite al giorno, partendo dalle ore 11 del mattino italiano. Si parte con Argentina-Arabia Saudita, poi Danimarca-Tunisia, Messico-Polonia e, in chiusura, Francia-Australia.

Mercoledì 23 novembre su il sipario con Marocco e Croazia, vice campione del mondo in carica. Segue la Germania contro il Giappone, prima di Spagna-Costa Rica. Chiude il Belgio di Lukaku, ancora in dubbio per infortunio, contro il Canada. Giovedì 24 novembre alle 11 in campo la Svizzera, in Qatar a discapito della Nazionale Italiana, contro il Camerun dell’interista Onana. Alle 14 l’Uruguay di Cavani e Suarez affronta la Corea del Sud del napoletano Kim. Alle 17 Cristiano Ronaldo in campo con il suo Portogallo contro il Ghana, mentre chiude alle 20 il Brasile delle stelle contro la Serbia di Vlahovic e Kostic. Tutte le partite dei Mondiali saranno in diretta sui canali Rai1, Rai2 e RaiSport con ampi pre e postpartita.

Da Mané a Pogba, tutti i big assenti a Qatar 2022

Pur escludendo i big che non parteciperanno per mancata qualificazione, da Haaland a Salah, passando per tutti gli italiani, tante stelle saranno assenti per infortunio. Gli ultimi a dare forfait sono stati il senegalese Mané e gli argentini Correa e Nico Gonzalez. Il primo non ha recuperato dal problema al perone accusato nell’ultimo match con il Bayern Monaco, per i sudamericani invece si parla di guai muscolari. Chi patisce di più gli infortuni è però la Francia che dovrà fare a meno di Maignan, Kanté, Pogba, Kimpembe e Nkunku. Quest’ultimo ha detto addio al Mondiale di Qatar 2022 solo ieri, per colpa di una distorsione al ginocchio in allenamento. Out anche l’olandese Wijnaldum e il brasiliano Coutinho. Il Portogallo è senza Diogo Jota, la Germania è priva delle punte Werner e Reus, al quarto forfait internazionale negli ultimi 10 anni. Out poi Chilwell e James per l’Inghilterra.