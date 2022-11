Qatar 2022, la Germania sfida la Fifa: protesta con mano sulla bocca

A quattro giorni dall’inizio del Mondiale, alle 14 di mercoledì 23 novembre è scattata l’ora del debutto della Germania. Intorno all’esordio della nazionale tedesca c’era molta curiosità, perché tra tutti i capitani delle squadre maggiori, era stato il portiere Manuel Neuer l’unico a voler sfidare apertamente la Fifa, dopo la decisione di ammonire chiunque avesse indossato la fascia arcobaleno per la campagna One Love. Ma ciò che è successo è andato oltre. Il capitano ha coperto la fascia, che poi si è scoperto essere quella classica della Fifa, con un’altra maglia. La regia internazionale ha deciso di non inquadrarlo, almeno finché non il direttore di gara non ha controllato che si trattasse di quella consentita. E la regia ha fatto la stessa scelta con l’intero 11 titolare tedesco, che al momento della foto di rito prima del calcio d’inizio ha dato vita a una protesta di grande impatto: tutti hanno portato una mano sulla bocca, mimando un bavaglio.

La foto della Germania: tutti con la mano sulla bocca

Un dettaglio che è subito rimbalzato sui social, quello legato alla foto della nazionale tedesca. Tutti e undici i calciatori della Germania, infatti, hanno portato una mano sul volto, coprendo la bocca per pochi secondi. Il significato sembra palese: gli atleti hanno mimato un bavaglio in protesta contro le disposizioni della Fifa sul divieto della fascia arcobaleno. L’istante è stato immortalato dai fotografi e subito rilanciato sui portali di tutto il mondo.

La Rai lo racconta in diretta: «Proveremo a recuperare l’immagine»

Sulla Rai l’immagine non è stata trasmessa così come sulle altre tv del pianeta, proprio a causa della scelta della regia internazionale di non inquadrarli. Lo ha spiegato in diretta il telecronista Stefano Bizzotto: «Dalla regia ci segnalano che la squadra tedesca al momento della foto di rito si è messa la mano sulla bocca. Come a dire di essere stati zittiti tutti. Non è stata mostrata l’immagine dalla regia internazionale, ma proveremo a recuperarla».

Nancy Faeser sugli spalti con la fascia One Love

La posizione della Germania calcistica, e non solo. è molto chiara. Lo testimonia che sugli spalti, a sostenere la propria nazionale nel match contro il Giappone, c’è anche il ministro dell’Interno Nancy Faeser. E lo fa con un look preciso: al braccio porta la fascia arcobaleno della campagna One Love, la stessa che avrebbero dovuto indossare i capitani delle nazionali e vietata dalla Fifa sotto minaccia di un cartellino giallo.

German Interior Minister Nancy Faeser is in Qatar for Germany Japan. She made sure someone in the stadium wore the One Love armband. pic.twitter.com/D2936Nq0tP — DW Sports (@dw_sports) November 23, 2022

Il tweet della nazionale tedesca

E infine è stata la stessa federazione tedesca a spiegare, su Twitter, quanto successo: «Volevamo usare la nostra fascia da capitano per difendere i valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione».