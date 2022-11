Qatar 2022, il caso della fascia OneLove

Dopo il comunicato congiunto con cui le federazioni di Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera hanno annunciato che i capitani delle rispettive Nazionali non avrebbero indossato al Mondiale la fascia con cuore arcobaleno e scritta “One Love”, in quanto avrebbero rischiato di essere sanzionati (come minimo) con un cartellino giallo, la Fifa è corsa ai ripari. La toppa, però, è stata peggio del buco: il massimo organismo mondiale del calcio concederà ai calciatori di sfoggiare una fascia con la generica scritta: “No discrimination“.

No Discrimination campaign made available for entire FIFA World Cup Qatar 2022™ More information 👉 https://t.co/aGq3wny2bS pic.twitter.com/0CMkJhpSyn — FIFA Media (@fifamedia) November 21, 2022

La mossa della Fifa: subito la campagna “No discrimination”

«La campagna No Discrimination è stata anticipata rispetto alla prevista fase dei quarti di finale, in modo che tutti i 32 capitani abbiano l’opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo», ha reso noto la Fifa con un comunicato. Ma non è esattamente la stessa cosa: la fascia OneLove mirava infatti a esprimere sostegno alla comunità Lgbtq+, vessata in Qatar, mentre quella concessa dalla Fifa si oppone alle discriminazioni. Il messaggio è certo più ampio, ma neutro, annacquato. Sicuramente più digeribile da parte del Paese ospitante.

LEGGI ANCHE: Il capo ufficio stampa della Fifa ha fatto coming out in Qatar

Il comunicato congiunto delle sette federazioni

I capitani delle sette Nazionali, rischiavano di essere ammoniti prima dell’inizio delle partite del Mondiale: in base al regolamento, i giocatori possono infatti indossare durante la competizione solo abbigliamento e accessori ufficiali forniti dalla Fifa. Che però ha fatto dietrofront, dopo il comunicato congiunto che è suonato come una clamorosa presa di posizione contro il massimo organismo del calcio mondiale: «La Fifa è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive qualora i nostri capitani dovessero indossare la fascia sul campo di gioco. Eravamo pronti a pagare delle multe, ma come federazioni nazionali non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero subire sanzioni sportive, comprese le ammonizioni. Quindi abbiamo chiesto ai capitani di non tentare di indossare la fascia OneLove durante le partite della Coppa del Mondo».

La risposta della Fifa si è fatta attendere a lungo

«La prospettiva di cominciare una partita da ammonito non mi entusiasma», aveva detto Virgil van Dijk, capitano dei Paesi Bassi. In mattinata era arrivata la decisione di rinunciare a questa forma protesta, seguita dal comunicato congiunto. Varie federazioni avevano scritto alla Fifa già a settembre, chiedendo chiarimenti sulla possibilità o meno di indossare le fasce, senza ricevere una risposta. Che è arrivata oggi, in extremis. La concessione mette la Fifa della discussa presidenza di Gianni Infantino ancor più al centro delle polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da England football team (@england)

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha confermato che i suoi calciatori si inginocchieranno prime delle partite in Qatar. La Nazionale dei Tre Leoni ha compiuto il gesto contro razzismo e discriminazioni in 33 partite consecutive. Non lo ha fatto nelle partite disputate a settembre, ma tornerà a farlo nella sfide del Mondiale.

LEGGI ANCHE: Qatar, gli Usa al Mondiale con il logo arcobaleno

Il capitano francese Lloris dalla parte di Fifa e Qatar

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, ha già annunciato qualche giorno fa di non aver intenzione di indossare la fascia simbolo di sostegno alla comunità Lgbtq+, già esibito in altri match, durante il Mondiale: «Devo dimostrare rispetto per le regole del Paese ospitante. Il focus di noi giocatori è sul campo. Il resto è per i politici». E oggi, alla vigilia di Francia-Australia, ha ribadito il concetto in conferenza stampa. Anche Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, ha detto che non indosserà la fascia.