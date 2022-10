Altro che carbon neutral: Qatar 2022 inquinerà più di Russia 2018

Non c’è ancora stato il calcio d’inizio, ma i Mondiali di calcio in Qatar stanno già facendo discutere parecchio. La manifestazione si terrà in un Paese più volte criticato sul fronte del rispetto dei diritti umani, dopo lavori effettuati grazie allo sfruttamento di operai stranieri che in troppi casi hanno perso la vita nei cantieri. E poi ci sono le polemiche riguardanti i vari divieti per i tifosi, che dovranno affrontare diverse limitazioni (una su tutte quella dell’alcol). Ora si apre un altro fronte, quello dell’impatto ambientale: Qatar 2022 sarà un evento decisamente meno green di quanto sbandierato dagli organizzatori.

Per la Fifa, il torneo genererà 3,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente

In Qatar sono attesi circa 1,5 milioni di tifosi, che seguiranno le partite in otto stadi, sette dei quali costruiti ex novo. Si trovano tutti nel raggio di 50 chilometri da Doha, cosa che ridurrà al minimo gli spostamenti interni in aereo (nel 2026 i Mondiali si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti…): considerando emissioni dirette e indirette degli alloggi, della costruzione delle infrastrutture e dei viaggi, secondo la Fifa l’evento genererà 3,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Durante Qatar 2022 saranno prodotte più emissioni rispetto a Russia 2018

La Fifa ha sbandierato a lungo il vessillo di Qatar 2022 primo Mondiale carbon neutral. A parte il fatto che 3,6 milioni di tonnellate sono circa 1,5 in più di quelle prodotte in occasione dei Mondiali in Russia del 2018 e più di quanto emetta l’intero Paese dell’Islanda in un anno, la stima sarebbe stata fatta estremamente al ribasso. Lo ha evidenziato la ong Carbon Market Watch: i calcoli della Fifa hanno infatti preso in considerazione solo le emissioni prodotte dagli impianti nei giorni del grande evento sportivo e non nell’intero ciclo di vita. La restante impronta di carbonio sarà attribuita agli occupanti futuri ed all’uso che ne faranno: chissà quale, considerando che finora a Doha bastava un grande stadio e adesso invece ne ha otto (dotato di impianti di climatizzazione). Il rischio è di tante cattedrali, letteralmente, nel deserto.

La cifra sarebbe stata sottostimata di ben otto volte

Secondo Carbon Market Watch, la cifra indicata dalla Fifa sarebbe sottostimata di ben otto volte. «Nonostante la mancanza di trasparenza, l’evidenza suggerisce che le emissioni di questa Coppa del Mondo saranno notevolmente superiori a quanto previsto dagli organizzatori. Ed è improbabile che i crediti di carbonio acquistati per compensare queste emissioni abbiano un impatto sufficientemente positivo sul clima», ha detto Gilles Dufrasne, autore del rapporto “Poor tackling: Yellow card for 2022 FIFA World Cup’s carbon neutrality claim”. Per compensare le restanti emissioni associate alla Coppa del Mondo, gli organizzatori hanno contribuito a stabilire un nuovo standard di credito di carbonio, il Global Carbon Council: a un mese dal torneo ha solo due progetti registrati ed ha emesso poco più di 130 mila crediti.