Qatar 2022, la tv cinese censura le immagini dei tifosi senza mascherina

Nei giorni in cui la Cina è scossa da proteste dovute alle nuove dure restrizioni anti-Covid, la tv statale della Repubblica Popolare ha deciso di non mostrare le immagini dei tifosi senza mascherina che affollano gli stadi del Qatar. Durante Giappone-Costa Rica, in particolare, l’emittente ha sostituito le inquadrature ravvicinate degli spalti con altre immagini di calciatori e personale dello stadio.

L’emittente cinese CCTV Sports trasmette le partite in leggera differita

Le prime partite trasmesse in Cina dall’emittente CCTV Sports avevano scatenato la rabbia nel Paese, dove sono in corso proteste per le dure restrizioni contro la pandemia. Il canale pubblico ha così preferito mostrare inquadrature distanti della folla, in cui era difficile distinguere i singoli volti. E, comunque, un numero minore di inquadrature dei tifosi rispetto alla trasmissione in diretta della stessa partita su piattaforme online come Douyin, la versione cinese di TikTok.

La Cina sta trasmettendo le partite del Mondiale di Qatar 2022 in leggera differita, cercando di non mostrare assembramenti di persone senza mascherina negli stadi. Lo stesso sistema viene utilizzato dalla Corea del Nord di Kim Jong-un, che sul canale statale KCTV trasmette in larghissima differita solo alcune gare selezionate del torneo.

In Cina si stanno moltiplicando le proteste contro le misure anti-Covid

Proteste contro le restrizioni anti-Covid decise dal governo della tolleranza zero contro il virus si sono verificate a Pechino e Shanghai, così come in altre grandi città della Repubblica Popolare Cinese, da Guangzhou e Wuhan, fino a Chengdu e Lanzhou. Nei giorni scorsi ci sono state forti proteste a Urumqi e nell’immenso stabilimento Foxconn di Zhengzhou. Gli abitanti sono all’esasperazione: mentre il resto del mondo sta tornando alla normalità, rigide misure di confinamento sono ancora in vigore in Cina, che tra l’altro sta registrando nuovi picchi di contagio.