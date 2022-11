Qatar 2022, la storia di Awer Mabil: dal campo profughi ai Mondiali in Qatar

Da un campo profughi a quello calcistico più importante del mondo. Una delle storie più emozionanti di Qatar 2022, in partenza fra 10 giorni, arriva dall’Australia, ma parte dall’Africa e passa per la Danimarca. Fra i convocati dei Socceroos c’è infatti Awer Mabil, classe 1995 originario del Sud Sudan. Nato in un campo profughi a Kakuma, in Kenya, ha iniziato a giocare a piedi nudi sui campi sterrati africani prima di trovare fortuna all’estero con la sua famiglia. Dapprima il trasferimento ad Adelaide, in Australia, poi l’approdo in Scandinavia grazie al Midtjylland. Ora milita nel Cadice, in Spagna, e stasera 10 novembre sarà anche in panchina al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Soprattutto, però, ha fondato un’associazione per aiutare la gente del suo Paese. E il 22 novembre potrà coronare il sogno di giocare una partita dei Mondiali con l’Australia contro la Francia campione in carica.

Chi è Awer Mabil, partito da un campo profughi e ora a Qatar 2022

La storia di Awer Mabil parte nel 1995 da un campo profughi del Kenya, dove i suoi genitori originari del Sud Sudan si erano rifugiati l’anno prima per scappare dalla guerra. Ancora bambino, si è appassionato al calcio iniziando a giocare con una “palla” fatta di sacchetti di plastica. A 10 anni, ha lasciato l’Africa per approdare assieme alla sua famiglia ad Adelaide, in Australia, dove ha continuato a coltivare la passione sportiva. Dopo varie esperienze in alcune squadre giovanili, ha debuttato all’età di 16 anni con la squadra semiprofessionistica Campbelltown City, mettendosi in mostra grazie al suo talento. Ha così ottenuto un contratto nella massima divisione australiana con l’Adelaide United, segnando sette gol in 24 presenze nella stagione 2014-15.

Grazie alle sue prestazioni, ha attirato l’attenzione del Midtjylland, squadra che milita nel campionato danese e che quest’anno ha eliminato la Lazio in Europa League. Il duro impatto con il calcio europeo, di livello più elevato rispetto a quello australiano, lo hanno messo ai margini tanto da farlo finire in prestito prima all’Esbjerg e poi in Portogallo al Pacos de Ferreira. Nel 2018 la svolta, con il rientro al Midtjylland e la conquista di campionato e Coppa nazionale. Ha giocato anche in Champions League contro l’Atalanta. In parallelo, la convocazione in Nazionale australiana, bagnata con un gol all’esordio contro il Kuwait. Titolare quest’anno contro il Perù negli spareggi per Qatar 2022, ha contribuito alla qualificazione segnando il rigore decisivo. Due settimane dopo, la firma con il Cadice, in Liga spagnola, tanto che stasera sarà in panchina contro il Real Madrid. Il 22 novembre il Mondiale, con l’esordio contro la Francia.

La fondazione benefica per l’Africa con il fratello Bul

Pur avendo lasciato l’Africa ad appena 10 anni, Awer Mabil non ha mai dimenticato le sue origini. Ha infatti trovato tempo per aiutare gli altri rifugiati fondando con il fratello Bul l’organizzazione benefica Barefoot to Boots. Operando principalmente nel campo profughi di Kakuma da cui è partito, si impegna a fornire istruzione, assistenza sanitaria e opportunità di lavoro a chi è in difficoltà. Fra queste, ovviamente, un futuro nel calcio per tutti i bambini che mostrano talento e volontà. Per questo, Mabil ha ottenuto il premio FIFPro Merit Award nel 2018. «Awer sta aiutando i giovani come lui a realizzare i loro sogni», ha detto alla Bbc Ian Smith, che lo ha conosciuto ai tempi dell’Adelaide United. «Non si può sottovalutare l’importanza di quello che fa, è un ragazzo con il coraggio di un leone e il cuore di un angelo».