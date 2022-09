Qatar 2022, l’appello al governo per far tenere per mano i tifosi gay

Manca sempre meno al primo Mondiale invernale della storia del calcio. Il Qatar si prepara ad ospitare la Coppa del mondo e sono diverse le preoccupazioni che avvolgono la manifestazione. Su tutte, è la comunità LGBTQ+ a chiedere di intervenire con il governo del Paese arabo per evitare che i tifosi gay vengano arrestati, anche solo per un abbraccio o per una camminata mano nella mano. Meno di un anno fa, nel dicembre 2021, il presidente del comitato organizzatore Nasser Al-Khater aveva dichiarato che i gay sarebbero stati i benvenuti. Ma sul banco degli imputati ci sono le «manifestazioni pubbliche di affetto, che sono disapprovate. È l’unica indicazione da rispettare, per il resto tutti possono vivere la propria vita. E questo vale per tutti».

L’appello al Qatar: «Non arrestate i tifosi con bandiere arcobaleno»

Dalla Lega Calcio è arrivata una richiesta specifica al governo del Qatar, già avanzata nei mesi scorsi anche da altre federazioni. I leader del calcio mondiale chiedono che i tifosi gay non vengano perseguiti e arrestati in caso di gesti come il tenersi per mano o se allo stadio con bandiere arcobaleno. Dall’altra parte le autorità del Paese hanno spiegato che le leggi non saranno cambiate e che varranno anche per la durata del campionato mondiale. Almeno sulla carta, però, si è parlato di una specie di moratoria per i reati minori. I tifosi dovrebbero potersi tenere per mano senza rischiare.

Un tifoso ha chiesto all’ambasciatore di depenalizzare l’omosessualità

La questione è stata affrontata anche pochi giorni fa a Francoforte, quando ad un congresso era ospite l’ambasciatore del Qatar Saud Al Thani. Un tifoso, Dario Minden, ha espressamente chiesto al diplomatico di depenalizzare l’omosessualità in vista del Mondiale: «Sono un uomo e amo gli uomini. La regola più importante nel calcio è che il calcio è per tutti. Non importa se sei lesbica, se sei gay. È per tutti. Per i ragazzi. Per le ragazze. E per tutti quelli che stanno nel mezzo».

Alcuni capitani indosseranno la fascia contro l’omotransfobia

La lotta all’omotransfobia passerà anche dai capitani di alcune nazionali. SI tratta di quelli di Inghilterra, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Galles, che scenderanno in campo con la fascia OneLove durante la manifestazione. Il primo a farlo sarà Harry Kane, proprio nel match di Nations League contro l’Italia, in programma venerdì 23 settembre. Dal profilo Twitter della nazionale inglese hanno spiegato: «Ci stiamo unendo con altri nove Paesi d’Europa a sostegno di OneLove, una campagna che utilizzerà il potere del calcio per promuovere l’inclusione e inviare un messaggio contro la discriminazione».