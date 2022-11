Qatar 2022, Adani nella bufera per l’esultanza dopo il gol di Messi

L’esultanza sfrenata da parte di Daniele Adani, dopo la rete segnata da Lionel Messi contro il Messico a Qatar 2022, non è passata inosservata. E non poteva: a seguito del vantaggio dell’Argentina l’ex calciatore, seconda voce, ha letteralmente ammutolito Stefano Bizzotto, telecronista del match. Le reazioni non si sono fatte attendere sui social network ed è anche arrivato l’appello dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che ha chiesto la sospensione di Adani.

Cosa ha detto dopo il gol dell’Argentina

«Leo Messi! Il sinistro migliore del mondo! Da Di Maria a Messi, sempre Rosario! La città del calcio, uno per l’altro, si sblocca la partita!», ha gridato Adani una volta entrata la palla in rete.

Un sobrio Adani dopo il gol di Messi “Ha Diego dentro” pic.twitter.com/ttMNeIjIKR — Marco Esposito (@betman) November 26, 2022



«Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo! Rispetto per il numero uno! Rosario, città del calcio! Per questo calciatore che troppe volte è stato criticato, anche quando era a Barcellona, quando è arrivato sofferente da giovane, non ha mai dimenticato l’Argentina. Parla rosarino, sente l’Argentina nel sangue, ha pianto per la Selección ed è lui che la tiene in vita!». E poi: «La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego (Maradona, ndr) dieci minuti fa: con Diego dentro tutto è possibile! Ed ecco il pianto dell’Argentina e gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo. Vamos!». Adani, ormai abituato ai toni del format Twitch Bobo TV (cancellato stasera dalla Rai in segno di rispetto per le vittime di Ischia) e comunque a quelli un po’ più esasperati tipici delle tv commerciali, è notoriamente appassionato di calcio sudamericano ed è tifoso sfegatato del River Plate.

Le critiche su Twitter, dove però Cerqueti lo difende

«La Rai non può presentare Adani in telecronaca. Non si può ascoltare un circo così. Non è accettabile che sovrasti il telecronista nel raccontare la partita. Né quelle urla da cavernicolo sul gol. Basta così», ha scritto il nostro Pippo Russo su Twitter. Così Fabio Ravezzani, direttore del Gruppo Mediapason: «Una volta il grande Paolo Valenti mi disse: L’aggettivazione in una telecronaca deve essere come l’olio nell’insalata. Mai metterne troppo perché la rovina. Ecco: Adani è come se ne rovesciasse un barile in una insalatiera».

C’è però chi lo difende. E la voce è autorevole: «Io nei miei 6 Mondiali e nei miei 7 Europei fatti da telecronista avrei pagato di tasca mia per avere Lele Adani come commentatore tecnico», ha twittato Gianni Cerqueti.

Io nei miei 6 Mondiali e nei miei 7 Europei fatti da telecronista avrei pagato di tasca mia per avere Lele Adani come commentatore tecnico.✨✨✨✨ — Gianni Cerqueti (@GCerqueti) November 27, 2022

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi: «Telecronaca da bar sport»

Proteste da parte delll’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, è intervenuta sulla vicenda: «Da più parti si stanno moltiplicando le proteste non solo dei tifosi di calcio ma anche dei telespettatori circa i commenti eccessivi e inopportuni del commentatore. Una telecronaca delle partite che assomiglia più ad un “bar sport”di provincia che al servizio pubblico che la Rai è tenuta a garantire ai propri abbonati. Ci chiediamo sulla base di quali criteri la Rai abbia scelto di inserirlo tra i commentatori dei mondiali del Qatar e se, alla luce delle tante proteste sollevate da tifosi e telespettatori, non sia il caso di sospendere la sua partecipazione alle telecronache del Mondiale».