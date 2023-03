Cosa si sono detti Putin e Xi Jinping all’apertura dell’incontro

È cominciato al Cremlino l’incontro tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Il viaggio di tre giorni di Xi serve anche come dimostrazione di sostegno per Putin sempre più isolato a livello internazionale dopo che la Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato di arresto per l’accusa di deportazione illegale di bambini ucraini, al quale Mosca ha risposto aprendo a sua volta un’indagine penale sul procuratore Karim Khan e i giudici della Cpi. Putin, come riferiscono le agenzie di Stato russe, si è congratulato con il suo omologo cinese per la rielezione a presidente. Ha anche sottolineato lo sviluppo economico del Dragone. «Negli ultimi anni, la Cina ha fatto un enorme balzo in avanti nel suo sviluppo», ha dichiarato Putin aprendo l’incontro, aggiungendo: «Siamo un po’ invidiosi del rapida crescita cinese. Sei riuscito a rendere più forte lo Stato».

LEGGI ANCHE: I due editoriali paralleli di Putin e Xi Jinping

Putin si dice pronto a negoziati dopo aver studiato il piano di Pechino per risolvere la crisi ucraina

Dopo i convenevoli Putin ha detto di aver studiato attentamente il piano di Pechino per risolvere la crisi ucraina dichiarandosi aperto a negoziati. «Sappiamo», ha sottolineato rivolgendosi al suo omologo, «che procedi dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale». Poco prima il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov aveva assicurato ai giornalisti che «in un modo o nell’altro, le questioni sollevate nel piano per l’Ucraina saranno toccate durante i negoziati. Il presidente Putin fornirà spiegazioni esaurienti» sulla posizione russa.

Xi Jinping ha definito Putin «caro amico»

Xi Jinping, dal canto suo, non ha esitato a definire Putin un «caro amico», sottolinea RIA Novosti. «I nostri Paesi devono avere stretti rapporti», ha aggiunto. Xi si è poi detto certo che il popolo russo appoggerà il suo leader alle prossime elezioni presidenziali del 2024. «Grazie alla tua forte leadership», ha dichiarato il presidente cinese, «negli ultimi anni la Russia ha compiuto progressi significativi nel raggiungimento del successo e della prosperità. Sono sicuro che il popolo russo vi sosterrà con forza».

LEGGI ANCHE: Mosca apre un’indagine penale sulla Corte penale internazionale dell’Aia

Il consigliere diplomatico del Cremlino Yury Ushakov ha sottolineato come Mosca dia molta importanza ai colloqui riservati tra i due leader dove si affronteranno le questioni più spinose legate alla situazione internazionale. L’incontro ufficiale tra Putin e Xi è previsto per le 15 del 21 marzo, mentre la visita del presidente cinese si concluderà il 22.