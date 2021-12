La Cina è sempre più vicina. Alla Russia, almeno. E non da oggi, ma da quasi un decennio. Da quando cioè Mosca, per forza di cose, ha dovuto volgere lo sguardo più a Est che a Ovest. Il summit virtuale di oggi tra Vladimir Putin e Xi Jinping è il terzo di quest’anno e il 37esimo di una lunga serie di incontri anche personali, da quando il leader cinese è stato eletto nel 2012 alla guida del Partito comunista. Lo ha ricordato proprio Xi al vertice del 15 dicembre. Allora Putin era al Cremlino da una dozzina d’anni, contando anche il quadriennio in cui ha scambiato i ruoli con il premier Dmitry Medvedev.

Dopo la crisi ucraina e le sanzioni, Mosca è stata costretta ad avvicinarsi a Pechino

Il fattore decisivo che ha spinto Mosca in direzione di Pechino è stato l’isolamento sul fronte occidentale cominciato con la crisi ucraina del 2013-2014 e palesatosi attraverso sanzioni diplomatiche ed economiche da parte di Stati Uniti ed Europa che hanno condotto automaticamente all’abbraccio cinese. Non un matrimonio d’amore, tutto rose e fiori, ma un rapporto pragmatico al quale non mancano certo le spine, con il rischio che un’alleanza paritaria si trasformi in una relazione asimmetrica, sbilanciata a favore di Pechino, con Mosca a interpretare il ruolo di partner junior. Alla Cina probabilmente farebbe piacere una funzione guida sul continente euroasiatico nel duello a distanza con gli Usa, alla Russia un po’ meno, anche se nella teoria del mondo multipolare, gli equilibri possono essere variabili e temporanei.

Nel 2021 l’interscambio commerciale tra Cina e Russia è cresciuto del 31 per cento raggiungendo i 123 miliardi di dollari

Per come stanno le cose adesso rispetto a un decennio fa, è evidente che Russia e Cina procedono con una tattica parallela, centrata, come ha ricordato Putin al vertice con Xi, sulla non interferenza nei reciproci affari interni: la base sono i rapporti economico-commerciali che nella prima parte di questo secolo sono stati costruiti sull’energia da una parte e sull’export e sugli investimenti dall’altra. Per Mosca la sete energetica, soddisfatta in parte tramite il nuovo gasdotto Power of Siberia, e la crescita cinese rappresentano sul medio periodo una fonte di entrate sicura; così tanto che ormai il Cremlino non si preoccupa più di quello che accade sul fronte occidentale e il blocco del gasdotto Nordstream 2, che passa sotto il Baltico unendo direttamente Russia e Germania, sarebbe più un problema per Berlino e l’Europa che per Mosca. E questa, per inciso, è una delle ragioni per cui Putin continua nella sua opera di destabilizzazione dell’Ucraina. Al momento l’Ue è il principale partner di Mosca (175 miliardi di euro nel 2020) ma ancora per poco. Per Pechino il mercato russo, oltre a essere enorme è anche dietro l’angolo e poco formalizzato. L’interscambio commerciale nel periodo gennaio-novembre del 2021 è aumentato del 31 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo i 123 miliardi di dollari e superando i precedenti livelli record pre-pandemia. Nel 2024 gli scambi commerciali saranno pari a 200 miliardi di dollari.

Il superamento del modello unilaterale targato Usa

E poi c’è la questione geopolitica, con diverse sfaccettature, che rimandano tutte al posizionamento di Mosca e Pechino nei confronti di Washington. Il più attuale è quello del vuoto lasciato da Stati Uniti e Nato in Afghanistan che ha rafforzato la cooperazione russo-cinese in materia di sicurezza. Già dalla fine degli Anni 90, con la creazione della Sco, l’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione, il rapporto si è intensificato sulla preoccupazione comune di garantire stabilità in Asia centrale; ora Putin e Xi sono i maggiori attori nel Grande gioco, con gli Usa in panchina. Se la Russia poi si è già mostrata aggressiva sul fronte occidentale, lungo il confine dell’ex Unione Sovietica che passa dall’Ucraina (annessione della Crimea e guerra nel Donbass) alla Georgia (repubbliche indipendenti di Ossezia e Abcazia), la Cina, a parte la questione di Hong Kong, non si è mossa invece sul lato di Taiwan. Almeno per ora. Alle Nazioni Unite Mosca e Pechino non sono certo abituati a mettersi i bastoni tra le ruote e puntano in ogni caso un’evoluzione pluralistica delle relazioni internazionali, alternativa al modello unilaterale rappresentato dagli Stati Uniti, considerato ormai superato. Come ha raccontato Xi Jinping a Putin al summit virtuale «Cina e Russia sono il pilastro del vero multilateralismo e della salvaguardia dell’equità e della giustizia internazionali».