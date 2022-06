Putin in Tagikistan e Turkmenistan: è il primo viaggio (noto) dall’inizio della guerra

Vladimir Putin visiterà questa settimana Tagikistan e Turkmenistan, nel corso del primo viaggio all’estero (noto, almeno) del presidente russo dall’inizio della guerra in Ucraina. Il canale Rossija 1 ha spiegato che, dopo aver viaggiato nei due piccoli Stati dell’ex Unione Sovietica nell’Asia centrale, Putin riceverà a Mosca il presidente indonesiano Joko Widodo.

Putin, in Tagikistan l’incontro con Rakhmon

Secondo l’emittente Rossija 1, Putin incontrerà a Dushanbe il presidente tagiko Emomali Rakhmon, stretto alleato russo e presidente più longevo di un ex Stato sovietico: è infatti in carica dal 1994, capo di un governo che è considerato da Human Rights Watch come una dittatura. I due si sono già incontrati a metà maggio al Cremlino: «Sono molto lieto di notare che la Russia continua ad essere il principale partner commerciale ed economico del Tagikistan», aveva sottolineato Putin in quell’occasione.

Putin, in Turkmenistan vedrà Berdimuhamedow

Ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan, Putin prenderà invece parte a un vertice delle nazioni del Caspio, insieme ai leader di Azerbaigian, Kazakistan, Iran e, appunto, Turkmenistan. Il presidente Serdar Berdimuhamedow è stato ricevuto da Putin al Cremlino il 10 giugno, in occasione della sua prima visita ufficiale all’estero: in carica dal 19 marzo, è figlio del secondo presidente turkmeno nonché suo predecessore, Gurbanguly Berdimuhamedow, che nel 2017 regalò a Putin un cucciolo di cane in occasione del suo 65esimo compleanno: il cagnolino, maldestramente afferrato per la collottola, fu poi chiamato Verny, ovvero “Fedele” in russo.

Putin dovrebbe visitare anche la Bielorussia

Secondo l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Putin prevede anche di visitare la città bielorussa di Grodno il 30 giugno e il 1 luglio, per partecipare a un forum con il presidente Alexander Lukashenko. Poi, tornato a Mosca, riceverà il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo. Il capo di Stato del Paese asiatico, nel corso del suo viaggio in Europa, dovrebbe incontrare anche Volodymyr Zelensky.