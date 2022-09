Putin su Tik Tok? Cremlino smentisce

«Non ha intenzione di aprire pagine personali sui social network». Così il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov esclude la possibilità che il presidente russo Putin possa aprire un profilo su Tik Tok o su qualsiasi altro social attualmente online. D’altra parte, è importante ricordare che la Russia ha anche dei social network che sono fuori dal panorama occidentale, come VKontakte, noto anche con la sigla VK. Per il Cremlino, però, Putin non ci starebbe pensando.

Putin su TikTok? Il Cremlino esclude

«Non gli serve, è una forma di esibizionismo, di completa trasparenza» spiega ancora il portavoce. Anzi, Peskov rincara la dose ai microfoni dell’agenzia Interfax. Infatti, Putin non usa lo smartphone, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne visto che ha già buoni canali per ottenere informazioni e comunicare con i russi. D’altra parte, può contare su tutti i giornali e su tutte le televisioni in Russia, anzi. Come si sa, c’è un controllo su quanto detto dai giornali e dai media nazionali in Russia.

Quali sarebbero i motivi del rifiuto? Per il portavoce, Putin non avrebbe tempo di gestire i suoi contatti sui social, semmai decidesse di aprire un canale di questo genere. In più, non permetterebbe a nessun altro di gestirlo per lui. Infine, è contrario all’uso dello smartphone. «Possedere uno smartphone è una forma di volontario esibizionismo, di completa trasparenza. Prendendo in mano uno smartphone voi, a priori, date il benestare al fatto che tutto quello che vi riguarda diventi di pubblico dominio» spiega Peskov. In generale, per il portavoce, un presidente non dovrebbe avere uno smartphone, tanto meno quello di un Paese come la Russia.

Il dubbio dopo la discesa in campo di Berlusconi sul social

I dubbi erano iniziati a emergere anche in Italia dopo la discesa in campo su Tik Tok di Berlusconi. In più, il leader di Forza Italia aveva macinato numeri da record sul social network. Oltre a questo, Putin ha le sue abitudini, dovute all’esperienza nel Kgb.

Infatti, il presidente russo userebbe solo un telefono giallo, utile solo per telefonare e basato su un complesso sistema di crittografia.