Solo il 9 per cento delle persone nel mondo ha fiducia in Putin

Il gradimento di Vladimir Putin a livello internazionale, costantemente in calo negli ultimi 20 anni, ha toccato i minimi storici. Lo conferma un sondaggio realizzato dal Pew Research Center in 18 nazioni: solo il 9 per cento degli intervistati ha espresso un’opinione positiva sul presidente russo. Percentuale che sale al 10 per cento se si prende in esame la Russia. In Italia l’83 per cento degli intervistati ha espresso un’opinione negativa della Federazione (il 50 per cento molto sfavorevole, il 33 per cento abbastanza sfavorevole) mentre il 14 per cento un’opinione favorevole. Un crollo rispetto al 2019 quando il 48 per cento degli italiani promuoveva Mosca.

Il 97 per cento dei polacchi e il 94 per cento degli svedesi boccia Putin

La fiducia di Putin a livello internazionale non è sempre stata così bassa. Negli Anni 2000, al suo insediamento al Cremlino, le valutazioni erano positive sia in Nord America sia in Europa occidentale. Nel 2003, il 73 per cento dei tedeschi e il 41 per cento degli americani avevano del presidente russo un’opinione positiva. Da allora è cominciata la discesa, fino a oggi. Con punte di oltre il 90 per cento di sfiducia in Polonia (il 97 per cento) e in Svezia (il 94 per cento). L’unica eccezione è rappresentata dalla Malesia dove circa la metà degli intervistati mantiene nei confronti di Mosca un atteggiamento positivo.

Macron il più apprezzato con il 62 per cento

Se Putin è decisamente il leader che raccoglie meno fiducia a livello mondiale, il presidente francese Emmanuel Macron risulta invece quello che ne raccoglie di più, il 62 per cento, leggermente di più di Joe Biden, il 60, e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il 59. A grande distanza, Xi Jinping con il 17 per cento, anche se in Paesi come Singapore e Malesia la maggioranza esprime fiducia nel presidente cinese.

La Nato guadagna punti in Germania, Usa e Svezia

Se la fiducia in Putin e nella Russia calano, la Nato ha guadagnato punti, soprattutto in Germania, negli Usa e in Svezia. Così come gli Stati Uniti: il 61 per cento degli intervistati in 17 Paesi (sono esclusi gli States) ha espresso un’opinione favorevole nei confronti di Washington. Rispetto al 2021, le valutazioni sono migliorate in Corea del Sud – 83 per cento rispetto al 58 per cento del 2021 – Svezia e Australia mentre sono calate significativamente in Grecia, Italia e Francia dove si registrano cali dal 20 al 30 per cento. Il presidente Usa realizza il suo punteggio migliore in Polonia: 82 per cento, e il peggiore in Grecia (41 per cento). Comunque meglio di Donald Trump. L’unico Paese nello studio che pare preferire il tycoon a Biden è Israele: l’attuale presidente è promosso dal sei israeliani su 10 mentre nel 2019 il 71 per cento appoggiava The Donald.