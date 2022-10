Putin: «Il rischio di un conflitto nel mondo resta molto alto»

«Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti. Lo riporta la Tass.

Nord Stream, lo zar punta il dito contro l’Occidente

«È necessario sviluppare ulteriormente la cooperazione nel campo dell’antiterrorismo. In particolare, continuare lo scambio di informazioni su coloro che sono coinvolti o sospettati di attività estremiste, concentrare gli sforzi sull’identificazione e sul blocco dei canali di penetrazione dei terroristi sotto copertura dei flussi migratori», ha detto Putin, mettendo in evidenza la minaccia apportata da «mercenari stranieri con esperienza di combattimento». Putin si è poi soffermato sul sabotaggio del Nord Stream, puntando il dito contro l’Occidente: «Questi atti infliggono danni colossali all’economia europea e peggiorano significativamente le condizioni di vita di milioni di persone». E ha messo in guardia i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti: «Non si fermano i tentativi di mettere in atto scenari di “rivoluzioni colorate”, viene usata attivamente la carta del nazionalismo e dell’estremismo, si incitano conflitti armati che minacciano direttamente la sicurezza di tutti gli Stati della Csi».

Firmato un decreto che estende le limitazioni al commercio con i “Paesi ostili”

«L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Stati Uniti e ha praticamente perso la propria sovranità», ha aggiunto il presidente russo, parlando del Paese che le forze russe hanno invaso il 24 febbraio. In queste ore Putin ha anche firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili.

Putin ha assistito a esercitazioni militari per la prima volta dallo scoppio della guerra

Frasi su un conflitto globale e sulla sovranità persa dall’Ucraina, poi la firma del decreto. Ma non solo: Putin ieri anche assistito, per la prima volta dallo scoppio della guerra a esercitazioni delle «forze di deterrenza strategica», come riporta Ria Novosti citando il Cremlino. Le manovre sono state denominate Grom, ovvero “Tuono”. Missili balistici e da crociera sono stati lanciati nell’Estremo Oriente russo e nel mar Artico. Per missili aria-terra, rende noto Mosca, sono «sono stati utilizzati aerei Tu-95Ms».

Le esercitazioni di Mosca, che arrivano in un momento delicato viste le recenti accuse da parte del ministero della Difesa all’Ucraina, secondo Sergei Shoigu pronta ad attaccare con una bomba sporca (e Putin ha insistito in tal senso), erano state comunicate agli Stati Uniti, in ossequio ai termini del trattato New START, che firmato dai due Paesi nel 2010 a Praga prevede la riduzione delle armi nucleari. Solo dopo la notifica e il via libera di Washington sono iniziati i test. Anche la Nato sta svolgendo le proprie esercitazioni nucleari, nell’Europa nord-occidentale, con dozzine di caccia: soprannominate Steadfast Noon, sono iniziate il 17 ottobre e termineranno il 30. nell’Europa nord-occidentale. Si tratta di un’attività formativa di routine, ricorrente e non direttamente collegata ad alcun evento riconducibile al conflitto tra Russia ed Ucraina.