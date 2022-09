Le mosse di Putin affondano la Borsa di Mosca: -5,4 per cento

Dopo l’indizione dei referendum per l’annessione di alcuni territori ucraini occupati alla Federazione Russa e l’annuncio di forme di mobilitazione generale da parte del presidente Vladimir Putin, il mercato azionario russo è crollato: nel tentativo di dare una svolta alla guerra in Ucraina, lo zar ha dato un duro colpo all’economia del suo Paese.

All’avvio delle contrattazioni -9,6 per cento

Dopo l’annuncio da parte di Putin, l’indice Moscow Exchange ha chiuso la giornata di ieri con un calo calo dell’8,8 per cento: il più alto dal 24 febbraio, giorno dell’inizio della cosiddetta “operazione speciale militare” in Ucraina, quando il crollo era stato del 33,3 per cento. Oggi, all’apertura delle contrattazioni, il Moex è sprofondato fino a un massimo del 9,6 per cento (fino a 2002,73 punti) per poi recuperare un po’ di terreno e limitare le perdite al 5,4 per cento. L’Indice RTS, ovvero l’indice ponderato per la capitalizzazione del flottante di 50 titoli russi negoziati alla Borsa di Mosca, è sceso dell’11,81 per cento a 1017,86 punti, nuovo minimo dal 18 agosto, recuperando poi durante la giornata. Il 20 settembre, le quotazioni sono diminuite di circa il 10 per cento dopo che le autorità occupanti dell’autoproclamate repubbliche popolari del Donbass, così come le regioni di Zaporizhia e Kherson, hanno annunciato che avrebbero tenuto dei referendum sull’adesione alla Russia.

Corrono i prezzi di petrolio e gas

Con il rischio di un’escalation del conflitto in Ucraina e dunque di nuove turbolenze sulle forniture globali di energia, il prezzo del petrolio è salito di circa il 3 per cento, con Wti e Brent che hanno raggiunto rispettivamente 86,4 e 93,4 dollari al barile. E il costo del gas è tornato sopra i 200 euro al megawattora. Borse europee deboli in avvio: Francoforte cede lo 0,6 per cento, Parigi lo 0,5 per cento mentre Londra e Milano riescono a tenere la parità, in rialzo, rispettivamente, dello 0,2 per cento e dello 0,4 per cento.