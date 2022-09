Esauriti i voli da Mosca verso Armenia e Turchia dopo l’annuncio di mobilitazione

La mobilitazione parziale e il richiamo di 300 mila riservisti annunciati oggi da Vladimir Putin e l’inasprimento delle pene per chi si rifiuta di partire per il fronte ucraino votato ieri dalla Duma hanno causato un’impennata di partenze verso i pochi Paesi raggiungibili dalla Russia.

I voli da Mosca a Erevan, in Armenia, e da Mosca a Istanbul sono andati esauriti in poche ore

Come riportato da Meduza su Telegram, appena dopo l’annuncio di Putin i biglietti da Mosca a Erevan, Capitale dell’Armenia, e verso Istanbul sono andati esauriti. Sempre su Telegram sono cominciati a circolare elenchi di organizzazioni che offrono consulenza legale ai russi per evitare la chiamata alle armi.

La ricerca “Come lasciare la Russia” fa il picco su Google

Già martedì era aumentata in Google la ricerca “Come lasciare la Russia” con un picco verso le 18.00 ora di Mosca. L’approvazione della legge che introduce nel codice penale i concetti di “mobilitazione” e “legge marziale” unita alla richiesta di referendum per l’annessione dei territori occupati in Ucraina per il 23 e 27 settembre avevano fatto capire che l’annuncio la mobilitazione del Cremlino sarebbe arrivato presto.

Il ministro della Difesa Shoigu: in Ucraina hanno perso la vita quasi 6 mila soldati russi

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu, nel suo primo annuncio dopo mesi di silenzio, ha dichiarato che in Ucraina hanno perso la vita 5.937 soldati russi e confermato che la mobilitazione parziale riguarderà 300 mila riservisti, su una forza stimata di 25 milioni di uomini.

Il movimento Vesna lancia manifestazioni di protesta in tutta la Russia

Intanto il movimento per la democrazia Vesna (Primavera), da sempre in prima linea contro l’invasione, ha organizzato manifestazioni di protesta in tutte le città della Federazione per stasera alle 19 al grido di “basta tombe”. «Migliaia di uomini russi – i nostri padri, fratelli e mariti – saranno gettati nel tritacarne della guerra», hanno scritto gli attivisti su Twitter. «Per cosa moriranno? Per cosa madri e bambini verseranno lacrime?».