Il presidente russo Vladimir Putin ha proclamato la legge marziale nelle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk, recentemente annesse alla Russia dopo referendum ritenuti invalidi dalla comunità internazionale.

Putin dichiara la legge marziale nelle quattro regioni dell’Ucraina annesse

L’annuncio è stato dato durante il Consiglio di sicurezza nazionale convocato per oggi. La legge entrerà in vigore giovedì 20 ottobre e comporterà restrizioni al movimento delle persone e al traffico di mezzi, l’aumento della possibilità di ispezioni a bordo, il divieto di assembramenti, una censura ancora più stretta e poteri più estesi per le autorità di polizia. I capi delle regioni avranno la facoltà di imporre il coprifuoco e accelerare la mobilitazione e potranno intervenire in ambito economico, della sorveglianza e della sicurezza.

Avranno infatti la possibilità di rafforzare la «protezione dell’ordine pubblico», la sorveglianza di siti militari e statali e, soprattutto, «trasferire provvisoriamente» gli abitanti «in zone sicure». Attualmente, secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, la Russia «non intende» chiudere i confini. Mentre Putin parlava, le autorità di Kherson hanno ordinato alla popolazione civile di evacuare in vista di quello che hanno definito un «imminente attacco ucraino». Si prevede che, nelle prossime ore, la zona possa diventare teatro di una violenta battaglia tra le truppe degli opposti schieramenti.

Disposizioni anche per altre otto regioni

Putin ha inoltre introdotto elementi della legge marziale, imponendo un «livello medio di reazione» e una «mobilitazione economica», in altre 8 regioni confinanti con l’Ucraina (Crimea, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov e Sebastopoli) e concesso ulteriori poteri ai capi di tutte le regioni russe. Ha infine chiesto al governo di preparare una bozza di decreto sull’istituzione di un consiglio speciale di coordinamento sotto la guida del primo ministro Mikhail Mishustin: «Non solo le forze dell’ordine competenti, ma anche l’intero sistema dell’amministrazione statale è impegnato a risolvere i compiti di garantire un’operazione militare speciale».