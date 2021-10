Putin chiede a Gazprom di aumentare le forniture di gas verso l’Europa

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato istruzioni a Gazprom per per avviare i lavori pianificati per aumentare il volume di gas negli impianti di stoccaggio in Europa. Lo scrive Ria Novosti. La situazione del mercato dell’energia si stabilizzerà dopo le forniture, ha aggiunto Putin, confermando quanto scritto oggi dal Financial Times sulle dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel sulla disponibilità di Mosca ad aumentare il volume di gas nelle strutture europee.

Prezzo del gas, perché continuava a crescere

Gli ultimi aumenti dei prezzi in Europa si sono verificati dopo che le forniture dalla Russia non hanno mostrato quegli incrementi che si sperava arrivassero, per calmierare le quotazioni, a dispetto delle ripetute rassicurazioni giunte dal Cremlino. Mosca però, senza dirlo troppo esplicitamente, sembra collegare le sue promesse di aumento al via libera definitivo al gasdotto Nord Stream 2, che consentirebbe di aggirare la problematica Ucraina.

Prezzo del gas, rischio di stop scongiurato?

Secondo il quotidiano Financial Times nell’ultima asta i contratti sul gas in scadenza a novembre sono aumentati del 18 per cento a 104 euro per megawatt ora. Le quotazioni sono lievitate per una serie di fattori concomitanti, che vanno dai problemi alle catene di approvvigionamento globali, alla velocità della ripresa che ha sorpreso molti osservatori, agli effetti , diretti e indiretti. delle politiche di “transizione verde”, specialmente in Europa. E diversi settori altamente energivori hanno già avvertito che potrebbero essere costretti a ridurre la produzione.

L’intervento di Ursula Von Der Leyen

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen aveva commentato l’impennata dei prezzi dell’energia asserendo che si tratta di «un problema serio, i prezzi del gas sono alle stelle». La von der Leyen ha detto che Bruxelles intende presentare «la prossima settimana una comunicazione» nella quale «esamineremo l’intera struttura dei prezzi dell’energia»