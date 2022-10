Putin-Erdogan, domani incontro in Kazakistan

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva detto che un incontro era possibile. Adesso c’è l’ufficialità: il presidente turco Recep Tayyp Erdogan incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin domani ad Astana, capitale del Kazakistan, a margine del vertice della Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia. Lo ha reso noto oggi un funzionario del governo turco. A metà settembre i due si sono incontrati a Samarcanda, in occasione di un summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

La Russia ha aperto alla Turchia come sede di eventuali negoziati

Lo scorso venerdì Erdogan ha chiamato Putin al telefono per fargli gli auguri di compleanno, domani lo vedrà di persona. A poche ore dal bombardamento abbattutosi su Kyiv e su altre città ucraine, Mosca attraverso un comunicato aveva aperto alla Turchia come Paese padrone di casa di un possibile negoziato con l’Ucraina. Per adesso niente negoziato, ma solo un incontro tra i leader turco e russo, in “campo neutro”: Astana, ovvero Kazakistan, tra l’altro nazione che dall’inizio della guerra ha visto l’arrivo di molti cittadini russi, moltiplicatisi dopo l’annuncio della mobilitazione parziale.

Erdogan, i successi nel ruolo di mediatore tra Mosca e Kyiv

Erdogan ha mediato con successo per il raggiungimento di un accordo per il corridoio del grano e per uno scambio di ostaggi che ha riguardato più di 200 prigionieri. È necessario che Kyiv e Mosca affrontino con lo stesso approccio anche per porre fine al conflitto: un concetto espresso a più riprese dal presidente turco, consapevole però del fatto che, dopo i bombardamenti di ieri, infatti, la pace si è allontanata. La Turchia fa appello alla Russia e all’Ucraina per un cessate il fuoco «al più presto possibile», ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un’intervista televisiva. Ma nell’immediato Erdogan vorrebbe contribuire a risolvere, almeno, la delicata situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Le forze russe hanno attaccato di nuovo la città dove sorge la centrale nucleare più grande d’Europa. Sono state almeno 15 le esplosioni nella notte. Secondo la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzheppar, sono stati presi di mira «un istituto scolastico, un istituto medico ed edifici residenziali».