Russia, il movimento Vesna contro la mobilitazione parziale di Putin

Vladimir Putin ha annunciato stamattina in un discorso televisivo pre registrato la mobilitazione parziale della Russia per “liberare” il Donbass. La chiamata alle armi riguarderà solo i riservisti. Almeno 300 mila ha dichiarato il ministro della Difesa Sergei Shoigu, l’1 per cento circa dei 25 milioni di uomini di cui la Federazione dispone. A essere richiamati nell’esercito saranno coloro che hanno già prestato servizio, hanno una specializzazione militare ed esperienza di combattimento. Per ora restano esclusi studenti e le reclute. Solo ieri la Duma aveva approvato un disegno di legge che inasprisce le pene per coloro che in tempo di guerra si arrendono, disobbediscono all’ordine di un superiore e si rifiutano di combattere.

I riservisti avranno lo stesso status dei soldati a contratto. Mobilitate anche le aziende del settore della Difesa

Putin ha assicurato che i cittadini russi chiamati al servizio militare mediante mobilitazione «riceveranno lo status, i pagamenti e tutte le garanzie sociali del personale militare sotto contratto». Il decreto sulla mobilitazione parziale prevede anche ulteriori misure per adempiere alla difesa dello Stato. «I capi delle imprese del settore della difesa sono direttamente responsabili dei piani di aumento della produzione di armi e di attrezzature militari e del dispiegamento di capacità di produzione aggiuntive», ha aggiunto Putin. «A sua volta, tutte le questioni relative al materiale, alle risorse e al sostegno finanziario per le imprese della difesa devono essere risolte immediatamente dal governo».

Il movimento Vesna lancia manifestazioni di protesta in tutta la Russia

Immediata la reazione del movimento per la democrazia Vesna (Primavera) che ha organizzato manifestazioni di protesta nel centro delle città intorno alle 19 di stasera al grido di «Nessuna tomba». «Migliaia di uomini russi – i nostri padri, fratelli e mariti – saranno gettati nel tritacarne della guerra. Per cosa moriranno? Per cosa madri e bambini verseranno lacrime?», si legge nell’appello del movimento già protagonista della protesta silenziosa dei fiocchi verdi contro la guerra.

⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов 1/9 pic.twitter.com/BVXIc3Fwfx — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022

Gli attivisti: «Ora la guerra arriverà in ogni casa. A morire in Ucraina vadano i politici e i funzionari»

«Ora la guerra arriverà davvero in ogni casa e in ogni famiglia», continua il movimento nel suo appello. «Le autorità dicevano che avrebbero combattuto solo i “professionisti” e che avrebbero vinto. Si è scoperto che non stavano vincendo e i detenuti hanno iniziato a essere reclutati al fronte. E ora è stata annunciata la mobilitazione». La guerra, ricordano gli attivisti in un lungo thread su Twitter, «non è più “là fuori”, è arrivata nel nostro Paese, nelle nostre case, per i nostri parenti. E dobbiamo morire per correggere gli errori del regime di Putin, che ha fatto precipitare la Russia in un massacro mostruoso, nell’isolamento e nella povertà». I politici e i funzionari che hanno spinto verso la mobilitazione «rimarranno nelle loro calde poltrone, vivi e vegeti. Crediamo che dovrebbero essere mobilitati e mandati in Ucraina: lasciarli morire per le loro fantasie malate e non mandare a morte ragazzi comuni».

Il discorso di Putin: «La mobilitazione è un passo necessario»

Parlando alla nazione Putin ha affermato che la mobilitazione serve a «proteggere la nostra patria, la sua sovranità e integrità territoriale, per garantire la sicurezza del nostro popolo e del popolo nei territori liberati». «Si tratta di un passo necessario e urgente per proteggere la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale della Russia, di sostenere il desiderio e la volontà dei nostri compatrioti di determinare il proprio futuro», ha detto il presidente russo. «E mettere fine alla politica aggressiva di parte delle élite occidentali che si stanno impegnando per mantenere il loro dominio, e per questo stanno cercando di bloccare, sopprimere qualsiasi sviluppo sovrano e indipendente per continuare a imporre crudamente la loro volontà ad altri Paesi e popoli, a piantare i loro pseudo-valori».

Le accuse del Cremlino all’Occidente

Putin accusa l’Occidente di aver «incoraggiato bande di terroristi internazionali nel Caucaso, promosso l’infrastruttura offensiva della Nato vicino ai nostri confini, fatto della russofobia totale la loro arma alimentando di proposito l’odio per la Russia, principalmente in Ucraina, per la quale stavano preparando il destino di un punto d’appoggio anti-russo, e lo stesso popolo ucraino è stato trasformato in carne da cannone e spinto alla guerra con il nostro Paese, scatenando la guerra nel 2014, usando le forze armate contro la popolazione civile, organizzando genocidi, blocchi, terrore contro persone che si rifiutavano di riconoscere il potere sorto in Ucraina a seguito di un colpo di stato».