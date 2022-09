Putin e la rivolta dei consiglieri municipali, da San Pietroburgo a Mosca

Smolninskoye, il distretto municipale di San Pietroburgo da cui l’8 settembre è partita la richiesta di incriminare Putin per alto tradimento, è diventata una piccola roccaforte di resistenza al Cremlino. I consiglieri di opposizione che hanno firmato la lettera indirizzata alla Duma sono finiti a processo con l’accusa di screditare le forze armate e sono stati multati. Il tribunale ha inoltre avviato la procedura per sciogliere il consiglio comunale ben prima della sua scadenza naturale nel 2024. I ribelli sono consapevoli che il presidente russo mai leggerà le missive. Ma allo stesso tempo sono consci di aver aperto una strada.

Da San Pietroburgo a Mosca: i consiglieri municipali contro Putin

Il 9 settembre una iniziativa simile è stata lanciata dai rappresentanti di Lomonosovsky, piccolo comune di Mosca, dove i consiglieri hanno redatto una lettera in cui elencavano a Putin i motivi del suo fallimento: «Le sue opinioni e il suo modello di governo sono irrimediabilmente obsoleti e ostacolano lo sviluppo della Russia e il suo potenziale umano». Non solo: Ksenia Thorstrom, rappresentante del municipio di Semenovsky, sempre a San Pietroburgo, ha lanciato una petizione per chiedere le dimissioni del leader del Cremlino appoggiata finora da 70 deputati di 35 distretti: «Noi, deputati municipali della Russia, riteniamo che le azioni del presidente Vladimir Putin siano dannose per il futuro del Paese e dei suoi cittadini», recita l’appello. «Chiediamo le dimissioni di Vladimir Putin dalla carica di Presidente della Federazione Russa».

La sfida dell’opposizione di Smolninskoye a Russia Unita

Ma come è nata quest’onda di protesta? Meduza lo ha chiesto a uno dei protagonisti della rivolta di Smolninskoye: Nikita Yuferev. Il 34enne economista è entrato in politica nel 2019 candidandosi alle elezioni comunali di San Pietroburgo. Sfruttando le divisioni in seno a Russia Unita, l’opposizione è riuscita a portare un buon numero di rappresentanti in consiglio – 12 su 20 – grazia a una campagna porta a porta. Il capo dell’amministrazione è l’esponente di Russia Unita Grigory Rankov. Ex insegnante, nel 2019 è stato rieletto ottenendo però la metà dei consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. Come racconta Yuferev, Rankov «interferisce costantemente nel lavoro del Consiglio» e boicotta sistematicamente le proposte dell’opposizione che è da sempre costretta a difendersi dalle accuse del partito di governo per continuare a esistere e lavorare.

Le proteste contro la riforma costituzionale di Putin e contro l’invasione dell’Ucraina

Nonostante i compiti di un consigliere solitamente si limitino all’arredo urbano, alle buche nelle strade e ai servizi, i consiglieri municipali di Smolninskoye discutono spesso di politica federale sfidando apertamente la repressione del Cremlino. Già davanti alla riforma costituzionale voluta da Putin nel 2020, Yuferev e colleghi avevano alzato la voce ricordando ai cittadini come il miglior emendamento sarebbero state le dimissioni del presidente. Quando è cominciata la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina chiesero i permessi per una manifestazione contro la guerra incassando come prevedibile un secco rifiuto. Alcuni degli organizzatori finirono sotto processo e molti altri lasciarono il Paese. Il 2 marzo è stata organizzata un’assemblea comunale aperta con un centinaio di partecipanti naturalmente circondati dalla polizia in tenuta anti sommossa. In quell’occasione anche l’opposizione fu costretta a firmare una lettera di sostegno all’invasione. Successivamente Yuferev raccolse i numeri della tragedia ucraina, vittime e profughi, chiedendo direttamente a Putin di mettere fine alla guerra per motivi umanitari. Ottenne la risposta standard dell’amministrazione presidenziale: «La sua richiesta sarà presa in considerazione». Poi più nulla. Almeno fino al 7 settembre scorso quando durante un’assemblea con all’ordine del giorno gli attraversamenti pedonali, il consigliere Dmitry Palyuga ha suggerito di scrivere direttamente alla Duma di Stato con l’ormai nota richiesta di incriminazione per Putin.

I messaggi di sostegno e l’effetto domino in altri municipi

La notte dell’8 settembre Yuferev e gli altri firmatari hanno ricevuto un sms di convocazione al dipartimento di polizia. La settimana successiva erano stati tutti condannati e multati. L’effetto domino però era cominciato. Come racconta il consigliere di Smolninskoye da quel momento ricevono migliaia di messaggi di sostegno e incoraggiamento e altri consigli municipali hanno seguito il loro esempio: Lomonosovsky a Mosca e Semenovsky, a San Pietroburgo. Con una petizione contro Putin già firmata da 70 consiglieri di 35 municipi. La paura resta, certo. Ma i ribelli sono intenzionati a continuare per la loro strada nonostante il tribunale abbia disposto lo scioglimento del consiglio. La pratica richiederà diversi mesi: prima si terranno i processi, poi i ricorsi. L’ultima parola l’avrà il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov, recentemente rientrato nelle grazie del Cremlino. In tutto si parla di un anno se non di più, sempre che non arrivino ordini dall’alto. Un tempo che a Smolninskoye impiegheranno per organizzare altri incontri. «È chiaro che è una lotta contro i mulini a vento», conclude Yuferev, «ma siamo determinati. Non possiamo cambiare la Russia, però faremo del nostro meglio».

LEGGI ANCHE: La popstar russa Alla Pugacheva chiede di essere dichiarata agente straniero