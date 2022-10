Putin compie 70 anni: nessuna celebrazione e isolamento

È un compleanno in sordina per Vladimir Vladimirovič Putin che oggi compie 70 anni. E non potrebbe essere altrimenti, tra le disfatte subite dall’esercito in Ucraina e l’isolamento nel quale la Federazione è piombata. Un primo “regalo” è arrivato da Oslo. Il Premio Nobel per la Pace è infatti andato alla resistenza: all’attivista bielorusso Ales Bialiatski, in carcere dal 2021 senza processo, al Centro Ucraino per le libertà civili e al Memorial, organizzazione fondata nel 1987 dal dissidente sovietico a sua volta Nobel per la Pace Andrei Sakharov e chiusa lo scorso dicembre dalla Corte suprema russa per la violazione della legge sugli agenti stranieri.

Addio alle uscite in Siberia e alle feste con Berlusconi e Schroeder

Sono lontani gli anni in cui Putin trascorreva il suo genetliaco in Siberia con l’amico ministro della Difesa Sergei Shoigu – ora impegnato a non farsi impallinare dal duo Prigozhyn e Kadyrov – o sulla pista da hockey insieme con i campioni. Addio a feste e battute di pesca sul Lago Valdai con gli amici Silvio Berlusconi e Gerhard Shroeder. E ai compleanni durante i vertici internazionali sorseggiando vodka con il presidente cinese Xi Jinping e l’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe. Quest’anno Putin passerà la giornata al lavoro nella sua San Pietroburgo partecipando a una riunione informale dei leader della Csi (Comunità degli Stati indipendenti) in vista del prossimo vertice di Astana la prossima settimana.

Le uniche celebrazioni sono previste in Cecenia

Le uniche celebrazioni si terranno in Cecenia e proprio a San Pietroburgo. Nella repubblica caucasica Ramzan Kadyrov ha annunciato «grandi eventi», tra cui corse di cavalli e l’inaugurazione di una palestra di judo intitolata a Putin, noto amante di questa arte marziale. «I popoli della Russia sono molto fortunati ad avere un presidente del genere», ha scritto qualche giorno fa su Telegram. «Celebrando il 70esimo anniversario del nostro presidente, mostriamo al mondo intero quanto lo apprezziamo». A San Pietroburgo, invece, l’artista Alexei Sergienko esporrà un dipinto di due metri per due che raffigura il presidente con in braccio un cucciolo di cane. «Ho ritratto Vladimir Putin come un eroe di semplici storie umane», ha spiegato giovedì l’artista in un’intervista. Non potevano mancare gli auguri del capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill che ha ricordato come Putin sia stato «mandato da Dio», elogiandolo per aver «trasformato l’immagine della Russia, rafforzato la sua sovranità e la sua capacità di difesa, protetto i suoi interessi nazionali».

Per gli analisti Putin non è mai stato così vulnerabile

In realtà lo zar non è mai stato più vulnerabile di oggi. «Il malcontento sta crescendo», ha spiegato al Moscow Times l’analista politico Abbas Gallyamov, ex ghostwriter del presidente. Il presidente russo ora viene visto «come un leader disperato che non è più in grado di interagire normalmente con il mondo esterno», ha scritto la politologa Tatiana Stanovaya in un recente saggio per il Carnegie Endowment for International Peace. La mobilitazione parziale ha fatto sprofondare la sua popolarità senza per altro cambiare gli esiti della guerra. In altre parole, il comandante in capo finora «non è riuscito a offrire una soluzione» alla situazione ucraina, ha continuato Gallyamov, riferendosi all’annuncio dell’annessione. Al momento le rivolte di piazza non lo preoccupano, ma «quando quegli uomini mobilitati torneranno nelle bare», ha fatto notare, «l’atteggiamento dei russi sarà completamente diverso». Le possibilità che Putin lasci volontariamente il Cremlino sono scarse. La riforma costituzionale del 2020 gli ha permesso di ottenere altri due mandati di sei anni, il che significa che potrebbe rimanere in carica fino al 2036 quando compirà 83 anni. Tra molti compleanni.