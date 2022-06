Putin sarebbe malato di cancro: tornano i rumors sulla salute del presidente russo

Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure lo scorso aprile. Lo ha rivelato Newsweek che ha citato fonti dell’intelligence Usa aggiungendo che il presidente russo sarebbe scampato a un attentato lo scorso marzo, circostanza di cui aveva recentemente parlato il capo dei Servizi militari ucraini Kyrylo Budanov. «C’e’ stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin», aveva svelato in una intervista all’Ukrainska Pravda lo scorso 25 maggio. «È stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica; il tentativo è stato due mesi fa ed è fallito». Tornano così a circolare con insistenza indiscrezioni circa i problemi di salute del capo del Cremlino. Notizie che solo qualche giorno fa erano state smentite per l’ennesima volta alla tv francese dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. «Non credo che qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi», aveva tagliato corto il falco.

La malattia e l’isolamento di Putin rendono la guerra in Ucraina imprevedibile

Secondo il settimanale statunitense, l’intelligence Usa sarebbe preoccupata da un Putin sempre più «paranoico», condizione che rende l‘invasione dell’Ucraina imprevedibile. Gli 007 hanno sottolineato come l’isolamento del presidente russo abbia finora reso difficile una valutazione completa del suo stato di salute, fisico e mentale. Il presidente, stando alle informazioni raccolte, sarebbe stato operato di un tumore in stadio avanzato lo scorso aprile. Newsweek cita tre fonti di tre diverse agenzie americane: la direzione nazionale dell’Intelligence, l’Aeronautica e l’agenzia di intelligence della Difesa. Tutte confermano la malattia di Putin e il suo isolamento. Al Cremlino, scrive Newsweek, «sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai stata tanto intensa», un’incertezza che pesa sulla guerra e sul destino dell’Ucraina.

Il Cremlino finora ha sempre smentito

Il primo aprile anche il sito d’inchiesta indipendente Proext, chiuso l’anno scorso, insieme ad Agentsvo in una inchiesta avevano svelato le reali condizioni di salute di Putin incrociando vari dati: apparizioni pubbliche, incontri e visite mediche. Le due testate erano arrivate alla conclusione che il presidente nel 2017 fosse stato colpito da un cancro alla tiroide, tanto che un oncologo lo avrebbe addirittura visitato ben 35 volte nella sua dacia di Sochi. Notizie puntualmente smentite dal Cremlino.