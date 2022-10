Putin e Bin Salman, il preoccupante asse tra due dittatori

Che cos’hanno in comune Vladimir Putin e Mohammed bin Salman? Diverse cose, e non particolarmente positive: entrambi hanno iniziato guerre con i Paesi vicini, hanno un’influenza significativa sui mercati energetici, sono noti per non tollerare il dissenso ambiscono ad avere un posto nei libri di storia. Ora il presidente russo e il “sovrano” dell’Arabia Saudita sembrano essere più vicini che mai, e la cosa non piace affatto all’Occidente. A quasi otto mesi dall’invasione dell’Ucraina, le relazioni tra Riad e Mosca sono giunte a un punto chiave. Se da un lato infatti gran parte dell’Europa e gli Stati Uniti stanno raddoppiando gli sforzi combattere lo zar, il principe MBS ha invece scelto di stringere i legami con lui. L’ultima prova è la decisione dell’Opec+ che somiglia tanto a una mossa di conforto per Putin in un momento critico della guerra. Il gruppo di 23 Paesi esportatori di petrolio che si riunisce regolarmente per decidere quanto greggio vendere sul mercato mondiale, di cui fa parte anche alla Russia e in cui l’Arabia Saudita è il più grande produttore, con oltre 10 milioni di barili al giorno, ha intenzione di tagliare l’offerta globale di 1-2 milioni di barili al giorno, facendo così aumentare i prezzi. Una mossa del genere peggiorerebbe ancora di più lo scenario critico provocato dall’interruzione delle forniture di gas all’Europa causata dalla guerra, andando a complicare la crisi energetica destinata a scatenarsi con l’arrivo dell’inverno.

Tradita l’alleanza con gli Stati Uniti di Joe Biden

Come sottolineato dal Guardian, a sentirsi traditi sono soprattutto gli Stati Uniti, che hanno dovuto mandare giù il rospo dell’alleanza con i sauditi – molto criticata per la questione dei diritti umani e pure per il caso del giornalista ucciso Khashoggi – solo in nome di una convenienza energetica che ora viene beffardamente a mancare: questa estate il presidente americano Joe Biden era convinto di aver strappato a Bin Salman la promessa di un aumento della produzione di petrolio, quando la crisi energetica stava prendendo consistenza, ma adesso sta scoprendo che le cose sono andate diversamente. E il sospetto è che un aumento dei prezzi del greggio potrebbe trasformarsi in un aiuto per finanziare lo sforzo bellico di Putin.

Quello strano annuncio sulla liberazione dei prigionieri

Un altro segno di un legame sempre più profondo tra Mosca e Riad è emerso a settembre quando si è verificata una strana circostanza: il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha infatti comunicato il rilascio da parte della Russia di 10 prigionieri di guerra stranieri che erano stati catturati in Ucraina. Secondo il ministero la loro liberazione è stata possibile grazie alla mediazione del principe Mohammed bin Salman, con i prigionieri che sono stati trasferiti dalla Russia all’Arabia Saudita in aereo. Ma è abbastanza chiaro che le dinamiche ucraine non abbiano nulla a che vedere con gli equilibri mediorientali, e a molti è parso evidente che l’annuncio fosse una specie di messa in scena per concedere ai sauditi un momento di gloria sulla scena mondiale, un regalo di Putin a MBS, insomma, per far sembrare che i sauditi avessero raggiunto questo obiettivo attraverso la diplomazia.

La guerra in Yemen e l’ammirazione di MBS per lo zar

Dopo quattro anni di accuse e ombre che si sono allungate su Bin Salman da tutto il mondo per l’assassinio del dissidente e giornalista saudita Jamal Khashoggi da parte degli assistenti alla sicurezza del principe a Istanbul, ora il 37enne erede al trono saudita sta provando a riposizionarsi, dando al regno un ruolo di potenza regionale e motore globale. I funzionari sauditi non hanno condannato l’invasione di Putin, come del resto Mosca è intervenuta sulla guerra in Yemen che l’Arabia Saudita sta portando avanti. Eppure le Ong continuano a ribadire che il mancato rinnovo di un cessate il fuoco in Yemen non farebbe altro che aggraverebbe le sofferenze di milioni di persone ridotte in condizioni di fame e povertà. Ma il principe Mohammed tira dritto, e anzi sembra del tutto indifferente alle mire espansionistiche di Putin e al suo tentativo di riconquistare la gloria perduta dell’Unione sovietica. MBS sembra voler imitare il tiranno russo, portando avanti un suo nazionalismo sanguinario. Nel 2016, quando era ancora vice ministro della Difesa, l’allora 30enne convocò diplomatici britannici a Riad con l’unico scopo di chiedere un consiglio su come trattare con Putin. «Era affascinato da lui», ha detto uno dei britannici all’Observer diversi anni dopo. «Sembrava ammirarlo. Gli piaceva quello che faceva».

Nazionalismo e repressione del dissenso: due strategie gemelle

In effetti negli anni successivi il principe saudita è arrivato a emulare l’uomo che aveva così tanto studiato. La sua repressione del dissenso ha preso ispirazione da quella del leader del Cremlino, così come l’emergere di uno stato di polizia saudita, costruito su basi nazionaliste arabe e che garantisce il controllo dei dissidenti, la cooptazione degli oligarchi e il consolidamento di una base di potere. A unire ulteriormente i due c’è anche la forte antipatia maturata negli ultimi mesi per Biden, che con la sua amministrazione sta continuando ad armare l’Ucraina ed è stato rispedito a casa a mani vuote dalla sua missione diplomatica estiva a Riad. Putin, sempre più isolato, vede questa opportunità come la premessa per un nuovo ordine mondiale e pensa di poter portare MBS dalla sua parte. I sauditi d’altro canto possiedono un asset molto potente come il petrolio, che ha ancora un ruolo strategico, ancor più in questi tempi di emergenza energetica. Questo rinnovato asse tra i due non promette nulla di buono per l’Occidente.