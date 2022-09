Putin annuncia una mobilitazione parziale e minaccia l’Occidente sul nucleare

Nel suo atteso discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una «mobilitazione militare parziale» nel suo paese necessaria, a suo dire, ad evitare che l’Occidente indebolisca, divida e distrugga la Russia. Lo stesso ha anche avvertito che, di fronte ad una minaccia dell’integrità territoriale del suo stato, «useremo certamente tutti i mezzi militari a nostra disposizione per rispondere».

Putin lancia una mobilitazione parziale

«Coloro che cercano di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che le abbiamo anche noi. Questo non è un bluff». Con queste parole si è rivolto all’Occidente che, «ora tramite l’Ucraina e da sempre in altri modi, sta facendo di tutto per disintegrare la Russia dopo aver fatto a pezzi l’Unione Sovietica». Queste le accuse mosse agli stati occidentali: aver incoraggiato bande di terroristi internazionali nel Caucaso, aver promosso l’infrastruttura offensiva della NATO vicino ai nostri confini e aver fatto della russofobia totale la loro arma, alimentando di proposito l’odio per la Russia, principalmente in Ucraina.

Dopo aver ribadito che «l’operazione militare preventiva era assolutamente necessaria e l’unica possibile», ha fatto l’annuncio che i falchi chiedevano da settimane, dati i successi di Kiev su diversi fronti, ovvero quello di una mobilitazione parziale (la prima dalla Seconda guerra mondiale): «Per la difesa del nostro popolo, della sovranità della Russia e dell’integrità territoriale, appoggio la decisione del ministero Difesa e dello Stato maggiore di introdurla». Come ha poi specificato, non si tratta della chiamata alle armi dell’intero popolo ma di tutti coloro che sono nella riserva e che hanno già svolto il servizio militare. Milioni di uomini tra cui sarà scelto poco più dell’1 per cento, vale a dire circa 250-300 mila (da sommare ai circa duecentomila soldati che già combattono).

I referendum in Donbass

Putin ha poi spostato l’attenzione sul Donbass, «ormai parzialmente liberato». Per fare un ulteriore passo avanti, i territori dell’Ucraina hanno annunciato il referendum per l’adesione alla Russia (che ha espresso loro il suo sostegno). Consultazioni annunciate dai leader filorussi delle zone di Luhansk, Kherson (ora sotto controllo russo), Donetsk e Zaporizhzhia (aree dove l’Ucraina sta recuperando terreno) che si terranno tra il 23 e il 27 settembre.

Se il voto dovesse andare come largamente atteso, queste aree (che corrispondono a circa il 15 per cento del territorio ucraino) diventerebbero, nell’ottica di Mosca, territorio russo: ogni attacco da parte di Kiev potrebbe quindi essere considerato un attacco diretto contro la Russia. L’Occidente, tramite il Dipartimento di Stato americano e il Segretario generale della Nato, ha già chiarito che non intende riconoscere il risultato di questi referendum.