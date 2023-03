Mandato d’arresto internazionale per Putin: ha deportato bambini ucraini

Il tribunale penale internazionale dell’Aia venerdì 17 marzo ha emesso due mandati di arresto per Vladimir Putin e la commissaria per i diritti dei minori del Cremlino Maria Alekseyevna Lvova-Belova, per «deportazione illegale» di bambini ucraini. Secondo i giudici istruttori della corte ci sono «ragionevoli motivi per ritenere che ciascun sospettato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale e trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini ucraini». I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. I giudici hanno deciso di rendere pubblici i mandati per «contribuire a prevenire» l’ulteriore reiterazione di tali reati. Dal canto suo Mosca ha affermato di non riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale.

Almeno 6 mila bambini ucraini transitati da campi di rieducazione russi

Secondo un rapporto dello Yale Humanitarian Research Lab, finanziato dal Dipartimento di Stato americano pubblicato lo scorso febbraio almeno 6 mila bambini ucraini (dall’età di quattro mesi in su) sono transitati dai “campi di rieducazione” russi nell’ultimo anno. In diverse centinaia, sottolinea il dossier, sono stati trattenuti per settimane o mesi oltre la data prevista per il ritorno. A questi occorre inoltre aggiungere i tanti bambini di cui sono state perse del tutto le tracce. La Russia, inoltre, avrebbe anche accelerato l’adozione e l’affido di questi bambini provenienti dall’Ucraina.