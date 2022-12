Purché finisca bene, stasera su Rai1 Se mi lasci ti sposo: trama e cast

Non c’è due senza tre. Dopo Mai scherzare con le stelle e Tutta colpa della Fata Morgana, Matteo Oleotto torna alla serie Purché finisca bene. Dirige infatti il capitolo Se mi lasci ti sposo, in onda stasera 15 dicembre su Rai1 in prima visione assoluta. La trama si concentra su una coppia in crisi come tante, tenuta insieme da abitudini ma non da sentimenti. Persino dirsi addio costa troppo, pertanto escogitano un piano particolare: sposarsi per approfittare dei regali di tutti i parenti. Nel cast Sara Lazzaro, Alessio Vassallo, Marina Missironi e Paolo Calabresi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Se mi lasci ti sposo, trama e cast del nuovo capitolo di Purché finisca bene

La narrazione del film in onda stasera 15 dicembre ha come protagonisti i giovani Giulia (Sara Lazzaro) e Marco (Alessio Vassallo), una coppia ormai in crisi. Dopo anni di sentimento e passione, restano insieme soltanto per abitudine e inerzia, tanto da non avere nemmeno il coraggio di troncare il rapporto. Lei è in perenne attesa del concorso per insegnanti che non arriva mai, lui invece sempre immerso nel suo sogno letterario di diventare uno scrittore fantasy. Chiudere la relazione inoltre impatterebbe troppo sulle loro tasche, raddoppiando le spese e il costo delle bollette. Precari e da sempre affaticati, i due 30enni non possono permetterselo.

Durante l’ultimo anno, Giulia va incontro a una nuova delusione lavorativa. Impegnata come docente di sostegno, ha dovuto seguire Tommy (Emmanuel Dimayuga), 12enne di origini cinesi che vive soltanto per giocare ai videogame, ma non ha risolto il suo mutismo. Non sa però che il ragazzino ha legato proprio con Marco, con cui condivide la passione per il fantasy riuscendo a ritagliarsi un posto tutto per sé. Giulia, nel frattempo, escogita un’idea tanto folle quanto coraggiosa. Se non può separarsi da Marco, perché non sposarlo? In una chiesa sconsacrata, con un attore al posto del prete, ingannerebbero tutti fingendo finte nozze, soltanto per accaparrarsi i regali di parenti e amici. A conti fatti, si divide a metà e ognuno per la sua strada. Inizialmente d’accordo, i due scopriranno che il gioco riserva interessanti sviluppi.

Se mi lasci ti sposo, qualche curiosità sul film stasera 15 dicembre 2022 su Rai1

Protagonisti del capitolo di Purché finisca bene sono dunque Sara Lazzaro e Alessio Vassallo. La prima è nota per aver recitato al cinema in 18 regali e Siccità, mentre in tv è star di Doc – Nelle tue mani dove interpreta Agnese Tiberi, ex moglie del protagonista. Vassallo di recente è stato su Rai1 con Sopravvissuti al fianco di Lino Guanciale. Il cast comprende anche Paolo Calabresi nei panni di Ruben, l’attore di teatro che si finge parroco per officiare il finto matrimonio di Giulia e Marco. Marina Missironi è invece Agata, mamma della ragazza, sempre devota al marito ormai deceduto e sognatrice di nozze principesche per sua figlia. Nel ruolo dei genitori di Marco recitano invece Pia Engleberth e Bebo Storti, rispettivamente Flora e Luigi.

Regista di Se mi lasci ti sposo è Matteo Oleotto, già al timone di due capitoli di Purché finisca bene nel 2020 e nel 2021. Si tratta di Mai scherzare con le stelle con Alessandro Roja e Pilar Fogliati e Tutta colpa della fata Morgana con Davide Iacopini e Nicole Grimaudo. Infine, location principale del film di stasera è il Friuli Venezia Giulia, principalmente nel comune di Palmanova.