Purché finisca bene, stasera su Rai1 Basta un paio di baffi: trama, cast e curiosità

Fabrizio Costa dirige Antonia Liskova e Sergio Assisi in Basta un paio di baffi, film che fa parte della collana Purché finisca bene. Il ciclo si compone al momento di 14 pellicole, suddivise in cinque stagioni, con storie romantiche e divertenti. Stasera 1 settembre, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda il primo della terza tornata che racconta la vita di una giovane donna con il sogno di diventare chef. Dovrà combattere con tutte le sue forze per farsi strada in un mondo prevalentemente maschilista. Nel cast Marco Bonini, Euridice Axen e Jun Ichikawa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, trama e cast del film stasera 1 settembre 2022 su Rai1

La trama del film di Costa ruota attorno a Sara (Antonia Liskova), giovane ragazza che sogna di diventare un giorno la chef di un ristorante. Scopre ben presto però che la scalata nel mondo culinario non è semplice come si aspettava, soprattutto per una donna. Sta infatti cercando spazio in un contesto prevalentemente maschilista, dove chiunque sembra lavorare per contrastarla. Nonostante numerosi tentativi, non riesce mai a far valere le sue abilità e finisce persino per perdere il suo lavoro. Nel frattempo, però, una finestra si apre improvvisamente sulla sua vita. Il cuoco del suo locale preferito se ne va, lasciando la direzione alla disperata ricerca di uno chef.

Sara decide subito di candidarsi, ma si imbatte subito in un grosso problema che rischia di mandare a monte i suoi piani. Il proprietario del ristorante, Luca (Sergio Assisi) sta uscendo da una relazione finita male e non ha alcuna intenzione di assumere donne nel suo team. La ragazza allora decide di inscenare una farsa, travestendosi da uomo e sperando di convincerlo ad assumerla. Incredibilmente, come cita il titolo, basta un paio di baffi per garantirle l’ingresso in cucina. Molto presto però la commedia rischia di vacillare, in quanto Sara si innamora perdutamente di Luca. Non sa però che Paola (Teresa Saponangelo), sorella del proprietario, è sua volta invaghita di lei credendolo uomo.

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, qualche curiosità sul film stasera su Rai1

Protagonista del film è Antonia Liskova, attrice ed ex modella slovacca naturalizzata italiana. Oltre al film del ciclo Purché finisca bene, ha preso parte a diverse fiction e serie tv italiane tra cui Nero a metà, dove ha vestito i panni di Cristina Regelli, seconda moglie del protagonista. È poi apparsa anche in L’allieva 3 e Mina Settembre. Per prepararsi alla parte nel film di Costa, l’attrice ha dichiarato di aver lavorato al Gambero Rosso, cercando di capire i trucchi per muoversi bene in cucina. «Per farmi coraggio, ho pensato a Robin Williams in Mrs. Doubtfire», ha detto all’Ansa nel presentare il film. Inoltre, sul set ha fatto affidamento alla presenza del maître Antonio Scalera. Location del film sono le città pugliesi di Bari, Conversano e Monopoli.