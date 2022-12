Purché finisca bene, stasera su Rai1 Diversi come due gocce d’acqua: trama e cast

Ritorna l’appuntamento con la serie di commedie Purché finisca bene, ciclo di quattro appuntamenti a cadenza settimanale. Stasera 8 dicembre, alle 21.25 su Rai1, si comincia con il film Diversi come due gocce d’acqua di Luca Lucini. La trama segue una simpatica storia d’amore fra il rampollo di una famiglia agiata di Napoli e una ragazza di umili origini. Le loro differenze porteranno a incomprensioni, soprattutto fra i loro genitori, ma anche a un finale inaspettato. Nel cast Alessio Lapice, Thomas Trabacchi e Chiara Celotto. La prossima settimana sarà il turno di Se mi lasci ti sposo di Matteo Oleotto con Sara Lazzaro. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

“Queste quattro commedie sentimentali sono un regalo di Natale per il nostro pubblico, uno sforzo produttivo e di scrittura, tutta giocata sul doppio, sul ribaltamento continuo. Sarà un grande viaggio in Italia".

Maria Pia Ammirati, Direttore #RaiFiction#PurchéFiniscaBene pic.twitter.com/5NIgsKx592 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 7, 2022

Purché finisca bene, trama e cast di Diversi come due gocce d’acqua

La trama del film di stasera 8 dicembre inizia con Gaetano (Alessio Lapice), rampollo di un’agiata famiglia di Napoli. Gli amici lo chiamano infatti “marchesino”, in quanto discende dal ramo materno dai nobili Heglen. Il suo futuro non ha misteri, dato che suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi) ha già scelto per lui un lavoro da junior manager presso una rinomata azienda di Francoforte. Il ragazzo in realtà vorrebbe applicare le sue conoscenze in una start-up in Italia, ma dialogare con il padre è pressappoco impossibile. Il suo desiderio di non partire per la Germania si realizza quando investe, per puro incidente, una giovane ragazza. Si tratta di Sharon (Chiara Celotto), sua coetanea di umili origini che si guadagna da vivere come cameriera in un ristorante e come inserviente al mercato del pesce. Nell’urto, Gaetano distrugge l’auto d’epoca di cui suo padre va molto orgoglioso pur non avendola assicurata.

Per tenere la bocca chiusura, Sharon escogita un piano astuto. Convince e costringe Gaetano a lavorare al suo posto e ad esaudire ogni sua richiesta. Intanto a casa del giovane “marchesino” la situazione non è più rosea. Le sue zie Margherita (Monica Nappo) e Matilde (Susy Del Giudice), simpatiche ma indolenti, fanno di tutto per metter Gaetano contro Alfonso (Giovanni Esposito), astuto amministratore dei beni di famiglia. Quest’ultimo sta infatti portando gli Heglen alla bancarotta, sperando di avere un tornaconto personale. La presenza di Gaetano condiziona però anche Sharon, che vede il suo improvviso arrivo come una liberazione dal fidanzato Salvatore (Gianluca Di Gennaro) che non ama da ormai molto tempo.

Diversi come due gocce d’acqua, qualche curiosità sul film stasera 8 dicembre 2022 su Rai1

Il film di stasera vanta la regia di Luca Lucini, già dietro la macchina da presa di Tre metri sopra il cielo, Amore, bugie e calcetto e Nemiche per la pelle. Come recita il comunicato ufficiale della Rai, ispirazione per il nuovo capitolo di Purché finisca bene sono le commedie romantiche classiche, ma non solo. Il film ricorda anche Pretty Woman e Notting Hill, oltre a richiamare alcuni tratti della fiaba Cenerentola. Protagonista della narrazione è anche la città di Napoli, unica location dell’intero film. Il capoluogo campano è, agli occhi del regista, luogo ideale per mostrare visivamente i contrasti che permeano l’intera vicenda. In merito al cast, Alessio Lapice ha partecipato al film di Matteo Rovere Il primo re nei panni di Romolo. Chiara Celotto è apparsa nelle serie L’Amica geniale 3 e Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso.