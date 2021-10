Purché finisca bene stasera su Rai1: chi è Paola Minaccioni, carriera e vita privata

Parte stasera 12 ottobre, alle 21,25 su Rai1, il ciclo di due commedie Purché finisca bene. Si tratta di due episodi collegati da un sottile fil rouge, girati però come fossero film a se stanti per la regia di Fabrizio Costa. Ricchissimo il cast, che vanta la presenza di Neri Marcorè, Gabriele Cirilli, Valeria Bilello e Paola Minaccioni. Stasera andrà in onda il primo appuntamento, Digitare il codice segreto, disponibile per la visione anche in streaming su RaiPlay.

"Lei vuole rinunciare all'unica occasione di felicità che la sua vita le abbia mai messo davanti?"

Per il ciclo "Purché finisca bene" #DigitareIlCodiceSegreto STASERA 12 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/FVe9gMWTaO — Rai1 (@RaiUno) October 12, 2021

Purché finisca bene, trama e cast di stasera 12 ottobre 2021 su Rai1

La trama di Purché finisca bene – Digitare il codice segreto ruota attorno al dottor Alberico Ferretti (Neri Marcorè), psicologo e autore del best seller Digitare il codice segreto, un manuale per curare l’avarizia. I consigli riportati su quelle pagine però sono frutto di una grande menzogna, essendo lui stesso un uomo tirchio e senza speranza di redenzione. L’enorme successo del volume quindi lo ha messo in una situazione alquanto scomoda, tanto che se il suo carattere divenisse pubblico potrebbe cadere in disgrazia.

Deciso, nonostante tutto, a scrivere un nuovo trattato, si rifugia a casa della contessa Vanini (Paola Minaccioni), dove incontra Beatrice (Valeria Bilello), donna in attesa di separazione dal marito Nanni, ludopatico patentato, che cerca di crescere da sola il figlio Andrea. All’inizio, Alberico non si rende conto di quello che prova per la donna e solo il suo ufficio stampa nonché ex paziente Guido (Gabriele Cirilli) lo aiuterà a comprendere i suoi sentimenti. Spaventato all’idea di perdere successo e gloria qualora la donna scoprisse i suoi difetti, Alberico – malgrado l’amore che prova per lei – contatta proprio Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie. Il piano si rivelerà però ben presto un completo disastro.

Nel cast, anche Bernardo Casertano, Pia Lancillotti e Ruben Santiago Vecchi. Martedì prossimo, il 19 ottobre, andrà in onda il secondo film del ciclo, Tutta colpa della Fata Morgana.

Paola Minaccioni, carriera e vita privata dell’attrice di Purché finisca bene

Paola Minaccioni: gli inizi della carriera

Protagonista femminile di Purché finisca bene è Paola Minaccioni, la quale recita nei panni della contessa Vannini. «Si tratta di una donna tanto sola quanto agiata», ha detto l’attrice durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. «Me ne sono appassionata sin da subito. Si rifugia nei libri perché crede nel loro potere e proprio la fiducia sarà cruciale nella sua storia».

Romana, classe 1971, Paola è figlia dello storico ex massaggiatore della Roma Roberto Minaccioni. Appassionata sin da subito all’arte della recitazione, si è a lungo rapportata con Serena Dandini frequentando il Centro sperimentale di cinematografia. Attrice sia del cinema che del teatro, ha esordito sul palcoscenico nel 1991 in A coloro che verranno, per la regia di Patrick Rossi Gastaldi. Due anni dopo mosse anche i primi passi per il grande schermo, recitando in Le donne non vogliono più di Pino Quartullo.

Apprezzata da grandi registi del panorama italiano, ha recitato per Fausto Brizzi (Notte prima degli esami – Oggi), Carlo Vanzina (Un’estate al mare), Federico Moccia (Universitari – Molto più che amici) e Carlo Verdone (Benedetta follia). Fra i suoi ultimi lavori per il cinema si ricorda Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina, di cui è stata anche sceneggiatrice. I suoi lavori più importanti rimangono però quelli con Ferzan Özpetek. Per Magnifica presenza del 2012 ottenne il Globo d’oro della Stampa estera e una nomination sia ai Nastri d’argento sia ai Ciak d’oro. Con il successivo, Allacciate le cinture (2014), si aggiudicò il Nastro d’argento come “Miglior attrice non protagonista”, oltre a ricevere una nomination ai David di Donatello. In molti la conoscono per il suo lavoro a Rai Radio2, dove dal 2013 è solita imitare i grandi dello spettacolo italiano nel programma Il ruggito del coniglio.

Paola Minaccioni: vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, in quanto Paola Minaccioni ha sempre scelto il riserbo anche sui social network. L’unica certezza è che non si è mai sposata e non ha figli. «Nella vita ho amato molto», ha detto in un’intervista a Vanity Fair. «Sono stata tradita e ho lasciato. Non potrei mai accettare un amore di facciata». L’attrice ha un profilo sia su Twitter, dove conta 13,4 mila follower, sia su Instagram. Qui ama condividere con i suoi 52,4 mila follower momenti personali ma soprattutto professionali.