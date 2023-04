Pupo, chi sono la moglie Anna Ghinazzi e l’amante Patricia Abati

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è famoso oltre che per le sue canzoni anche per la relazione amorosa particolare che intrattiene con due donne, a loro volta consenzienti: la moglie Anna Ghinazzi e l’amante Patricia Abati.

Chi è Anna Ghinazzi

L’artista ha sposato Anna nel 1975. Entrambi erano molto giovani, ma non ci hanno pensato su due volte prima di coronare il loro grande sogno d’amore. Dal loro matrimonio sono nate le figlie Ilaria e Clara. Da quel momento la coppia non si è più separata. Non si sa molto sul privato di Anna, da sempre una persona molto riservata nonostante la notorietà del marito. Clara è nata quando Pupo portava già avanti da anni una relazione poliamorosa con sua moglie e Patricia Abati. Ciò ha facilitato l’accettazione da parte della ragazza di questa situazione un po’ particolare.

Anna è stata accanto al marito e lo fa ancora dopo 50 anni, nonostante gli anni turbolenti del cantante divisi tra i Casinò e i debiti. Pupo non ha infatti mai nascosto di essere rimasto coinvolto nella dipendenza da gioco d’azzardo, momento difficile in cui ha anche pensato al suicidio che però ha affrontato grazie all’aiuto e all’amore di Anna, ma anche di Patricia, l’amante. «Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso. Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia», ha rivelato Pupo al settimanale Oggi.

Chi è Patricia Abati

Dalla fine degli anni Ottanta (1989) accanto a Pupo e anche ad Anna c’è anche, come predetto, Patricia Abati, ex manager del cantate nonché partner di uno degli ex amici dell’uomo. Inizialmente era diventata l’amante di Pupo, mentre ora è a tutti gli effetti sua compagna e i tre vivono una relazione poliamorosa. Anna ha infatti accettato la relazione di Enzo con Patricia, superando la gelosia. Il legame a tre non si traduce però nella condivisione della vita, del tetto e del letto tra i protagonisti.