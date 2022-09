Pupo ringrazia Giorgia Meloni per aver usato il suo brano: «La musica è di tutti»

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si schiera a favore dell’utilizzo delle sue canzoni in politica. Dopo settimane di polemiche portate avanti da diversi artisti, nel campo della musica e del cinema, arriva una presa di posizione favorevole: sì alle canzoni durante i comizi elettorali. In questo caso, Pupo ha deciso di ringraziare pubblicamente su Instagram Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, ha utilizzato il suo celebre brano Su di noi per chiudere i comizi a piazza del Popolo, a Roma.

Pupo: «La musica è di tutti»

Enzo Ghinazzi sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare un video in cui ringrazia chi ha utilizzato la sua canzone per i comizi elettorali. Non una presa di posizione a favore di un candidato o di un altro, sebbene a utilizzare la sua Su di noi sia stata Giorgia Meloni. «A chiunque usa la mia musica io dico grazie, perché la musica è di tutti, come l’arte», dichiara Pupo. «Che siano di destra o di sinistra, che siano atei o credenti, che siano rossi o che siano neri, che siano Guelfi o che siano Ghibellini, che siano conservatori o progressisti che siano juventini o fiorentini, che siano russi o ucraini», spiega l’artista, ribadendo il concetto.

Gli artisti contro l’uso politico della propria musica

Non tutti, però, la pensano come Pupo. Diverse settimane fa è salito sul banco degli imputati Matteo Salvini, reo di aver utilizzato durante un comizio la canzone Ciao ciao de La Rappresentante di Lista. Da lì le accuse, che hanno richiamato altri casi celebri e la presa di distanza portata avanti da artisti del calibro di Vasco, Nino d’Angelo e Rovazzi. Qualche giorno fa, infine, la Lega è stata diffidata dalla Fandango, casa produttrice del celebre film Radiofreccia. Il produttore Domenico Procacci, insieme all’autore della pellicola Luciano Ligabue e all’attore Stefano Accorsi, hanno chiesto al partito di Salvini di rimuovere un brano audio tratto dal film utilizzato per uno spot elettorale.