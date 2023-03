Pupo rivela: «Ero pieno di debiti, pensai di farla finita in autostrada»

Parole forti che provengono da una verità che Enzo Ghinazzi, nome all’anagrafe del cantante, ha voluto condividere. In primis ha spiegato che il gioco d’azzardo è entrato nella sua vita molto presto, all’età di 14 anni: «Nella sua infinita dolcezza, mio papà era un uomo debole e per anni mia madre Irene è stata disperata perché il marito e il figlio erano finiti tra le grinfie di questo demone».

Quindi il doloroso e toccante racconto: «Avevo una Jaguar perché, essendo disperato, dovevo dimostrare di essere ricco ma non me lo potevo permettere. Era fumo negli occhi. Era sabato notte, quasi domenica mattina, scesi dalla macchina per farla finita, in quel pezzo di autostrada era tutto molto stretto. Ma passò un tir, che provocò un tale spostamento d’aria che anche la mia auto si spostò ed io fui spostato dall’aria che mi svegliò dall’oblio in cui ero caduto e pensai “Che sto facendo?”».

Il lato positivo nel dramma

E ancora: «Risalii in macchina, tornai a casa e nel settembre dello stesso anno mi chiamò Gianni Boncompagni per farmi condurre Domenica In con la Fenech, proprio in questi studi, e da lì ripartì la mia vita». Malgrado i momenti bassi vissuti, il cantante è riuscito a trovare del positivo nella sua esperienza: «Io sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con fatica, con dolore, con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano».